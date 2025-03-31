流標17次 阿里山鄉里佳衛生室重建今敲磚祈福

阿里山鄉里佳衛生室將重建，可望提升原鄉醫療服務環境，嘉義縣政府衛生局長趙紋華（右2）等人今出席里佳衛生室敲磚祈福典禮。（嘉義縣政府提供）（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉最偏遠鄒族部落里佳部落的衛生室有35年歷史，經評估有危險建築風險，嘉義縣政府爭取中央補助去年辦理重建工程發包，流標17次，經嘉義縣款挹注，總經費達875萬元，去年底順利發包，今（31）日上午舉行敲磚祈福儀式動工，預計2026年完工。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華今（31）日主持重建工程敲磚祈福典禮，嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院及地方仕紳與會，期待工程完工後，改善原鄉衛生室就醫環境。

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趙紋華表示，阿里山鄉里佳村是最偏遠村落，縣府重視山區醫療，為辦理里佳衛生室重建工程，向衛生福利部爭取補助252萬2160元，然而山區位處偏遠，工程人力難尋，加上原物料上漲、施工不易等因素，去年招標17次流標，經縣府挹注622萬7840元，總工程經費875萬元，去年底順利發包。

趙紋華表示，里佳衛生室以往由阿里山鄉衛生所結合聖馬爾定醫院團隊，巡迴醫療守護鄉親健康，重建期間，暫時移往里佳社區多功能活動中心，會持續提供醫療服務，新建工程基地面積坪，工程300個日曆天，預計2026年完工。

趙紋華說，縣府持續向中央爭取各部落衛生室重建經費，包括山美衛生室今年已完工運作，也規劃重建來吉、豐山、十字等村落衛生室重建，提升鄉民就醫品質與便利性。

阿里山鄉里佳衛生室將施工重建，今天舉行敲磚祈福儀式。（嘉義縣政府提供）

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