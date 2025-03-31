5旬婦心梗就醫倒臥醫院停車場 新樓醫護搶救救命

五十多歲的劉姓婦人呼吸困難、在抵達新樓醫院急診前體力不支倒地。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨，1名虛弱且呼吸困難的50多歲人妻，由丈夫陪同到新樓醫院欲掛急診，但女患者在停車場前往急診大門口不到50公尺的路上，體力不支、倒地不起。其丈夫立即求助急診室人員，警衛與傳送人員查覺有民眾來推輪椅，即前往發現患者倒地，回頭通知急診護理師火速到場緊急處置，女病患被送進醫院急救、挽回1命，診斷是急性心肌梗塞，已轉加護病房持續治療。

新樓醫院急診護理師陳瑩珊到達醫院停車場時，發現50多歲的劉姓女病患呼吸急促，且顯示明顯有缺氧症狀；另1名護理師謝宇珊也趕往現場，兩名護理師趕緊夥同警衛協助將女病患推送進急救區。急診醫療團隊迅速展開急救措施，對女病患給予氧氣供應及緊急插管必要的急救處置，經過緊急處置後，病患狀況逐漸穩定，轉入加護病房接受後續治療。

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急診護理師及團隊緊急救援，將五十多歲的劉姓婦人送進急診室。（新樓醫院提供）

據了解，50多歲的劉女病患，經初步診斷是罹患危險性很高的心肌梗塞。新樓醫院表示，此事件顯示急診醫護團隊快速反應與專業合作的重要性，以確保病人在危急時刻獲得即時救援。台南新樓醫院急診室再次呼籲民眾，當遇到緊急情況時，應立刻尋求專業醫療幫助、或聯絡救護車送往醫院，避免延誤最佳治療時機。

五十多歲劉姓婦人接受急救後挽回一命，感謝醫護人員援手救命。（新樓醫院提供）

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