自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬婦心梗就醫倒臥醫院停車場 新樓醫護搶救救命

2025/03/31 17:33

五十多歲的劉姓婦人呼吸困難、在抵達新樓醫院急診前體力不支倒地。（新樓醫院提供）

五十多歲的劉姓婦人呼吸困難、在抵達新樓醫院急診前體力不支倒地。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨，1名虛弱且呼吸困難的50多歲人妻，由丈夫陪同到新樓醫院欲掛急診，但女患者在停車場前往急診大門口不到50公尺的路上，體力不支、倒地不起。其丈夫立即求助急診室人員，警衛與傳送人員查覺有民眾來推輪椅，即前往發現患者倒地，回頭通知急診護理師火速到場緊急處置，女病患被送進醫院急救、挽回1命，診斷是急性心肌梗塞，已轉加護病房持續治療。

新樓醫院急診護理師陳瑩珊到達醫院停車場時，發現50多歲的劉姓女病患呼吸急促，且顯示明顯有缺氧症狀；另1名護理師謝宇珊也趕往現場，兩名護理師趕緊夥同警衛協助將女病患推送進急救區。急診醫療團隊迅速展開急救措施，對女病患給予氧氣供應及緊急插管必要的急救處置，經過緊急處置後，病患狀況逐漸穩定，轉入加護病房接受後續治療。

急診護理師及團隊緊急救援，將五十多歲的劉姓婦人送進急診室。（新樓醫院提供）

急診護理師及團隊緊急救援，將五十多歲的劉姓婦人送進急診室。（新樓醫院提供）

據了解，50多歲的劉女病患，經初步診斷是罹患危險性很高的心肌梗塞。新樓醫院表示，此事件顯示急診醫護團隊快速反應與專業合作的重要性，以確保病人在危急時刻獲得即時救援。台南新樓醫院急診室再次呼籲民眾，當遇到緊急情況時，應立刻尋求專業醫療幫助、或聯絡救護車送往醫院，避免延誤最佳治療時機。

五十多歲劉姓婦人接受急救後挽回一命，感謝醫護人員援手救命。（新樓醫院提供）

五十多歲劉姓婦人接受急救後挽回一命，感謝醫護人員援手救命。（新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中