健康網》妙齡女不知懷孕20週欲終止妊娠 醫嘆「時代變了」

婦產科醫師談到近期「觀念變了」，並說曾遇到一位女性懷孕20週卻渾然不知，知道後到醫院進行引產。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然新生命的降臨總是帶來喜悅，然也有很多狀況並非如此。近年大家都說。萬芳醫院婦產科產科主任王樂明在粉專「婦產科醫師 王樂明」沉痛寫下：「時代變了；觀念也變了。這週產房都不寧靜，生產降低了，引產變多了。」隨後分享不同案例，多是因胎兒健康因素或母體家庭因素而不得不引產。包含20多歲女性到診間要求終止妊娠，問她為何不避孕，卻又不回應。另一個則是未成年女性與成年男性的伴侶，而女方懷孕，雙方家人共同決定不要小孩。

首先王樂明分享第一個案例：是一個懷胎29週，胎兒腦室持續擴大後續也出現心臟問題，週三發現胎動變少，掛急診時胎兒已經沒有心跳，不得不做引產手術，「在物競天擇來看適者生存不適者淘汰，或許對這對家庭來說是好的吧？」

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第二個案例，是一位20幾歲女性，第二次懷孕20週要終止妊娠，因為她月經不規則，也不知道懷孕，當發現時已經20週。第一次懷孕在去（2023）年也是終止掉，這次來我門診時，我也告訴她為何不做避孕措施，她沒任何回應。「但對於這種事情如果在沒有足夠條件和準備之下生下小孩，傷害的也是小孩，或許終止妊娠對她是好的吧？」

第三個案例，是一對情侶，女方未成年懷孕（12週），男方成年，在雙方家長商量之下，決定不要小孩，看著男方在病床前跟著女友手牽手，覺得他們彼此是有感情，殊不知男方將面臨法律責任。王樂明提醒，「在台灣法律，即使你情我願，在一方未成年情況下成年那方還是要承擔法律責任。」

第四個案例，懷孕12週昨天來門診準備領媽媽手冊了，結果寶寶沒心跳了，今天也準備引產。補充，所謂的引產還是像正常待產方式分娩，只是出生時聽不到小孩哇哇大哭。

王樂明表示，看到前面幾個案例覺得有些人想要的卻很難得到，那些不在意生命的卻無所謂的感覺，或許自己的言詞夾雜著一點情緒，有時候想想幫那些明明可以正常生育的人引產，這麼做是不是害他們變本加厲了？但又換個角度想，如果這些沒有經濟能力，又或者單親在未來碰到另一半，會不會又像社會新聞案件那樣？最後王樂明強調，「希望大家能好好做足避孕措施，珍惜生命的可貴。」

最後王樂明說明3種名詞的差異：

終止妊娠：口服RU486需在週數8週以內，超過此週數易排不乾淨，有大出血的風險。

流產手術：8-11週採子宮抽吸的方式流產手術。

引產：12週以上至24週。或大於24週胎死腹中或基於優生保健，胎兒有重大結構異常、基因突變等，引產方式利用催產藥物，進行引產。

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