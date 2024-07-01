健康網》吃比不吃還涼！ 這3款食物消暑祛濕 辣椒也上榜

苦瓜、番茄和薏仁，都有消暑祛濕的效果。綠豆有利身體代謝廢物。辣椒可以排濕氣和散熱；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了靠電風扇或冷氣物理降溫以外，還可以從食物方面來消暑。好食課營養師Lexie張宜臻在臉書粉專「好食課」發文分享8個涼感食物，西瓜、小黃瓜、苦瓜、番茄、綠豆、薏仁、辣椒、白開水。其中苦瓜、番茄和薏仁，都有消暑祛濕的效果；綠豆有利身體代謝廢物；辣椒可以排濕氣和散熱；小黃瓜幫助排鈉利尿。

涼感8食物

西瓜：西瓜不僅低熱量，並有9成皆由水構成，可幫助維持身體新陳代謝，冰過的西瓜也能讓人瞬間感到涼意。

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小黃瓜：與西瓜一樣富含水份，水分含量高達96%，可幫助排鈉利尿。

苦瓜：苦瓜富含維生素C及纖維，不僅可養顏美容，預防便秘，也可幫助身體消暑袪濕。

番茄：番茄每100克才不到20大卡，低熱量又富含鉀離子，可幫助身體排除過多的熱氣也助祛濕。

綠豆：夏天吃不下飯可用綠豆代替，同為主食。但綠豆富含維生素B群與鉀，有利身體代謝廢物。

薏仁：薏仁也具有消暑袪濕功效，可搭配綠豆一起吃，也有助於消水腫。

辣椒：天氣熱還吃麻辣鍋？其實適度的辣可幫助身體排汗散熱，排除濕氣。

白開水：要預防中暑，最重要的還是喝足水份，成人每日需飲用體重公斤數x30-35毫升的水，來幫助身體新陳代謝，維持身體一定機能。

避開中午大太陽，盡量走有樹陰或騎樓遮蔽處，也可善用帽子來遮陽；圖為情境照。（圖取自freepik）

消暑3妙招

●穿透氣衣物

張宜臻指出，研究發現，黑色等深色衣物較容易吸熱；而白色、黃色或其餘淺色衣物，較能反射太陽熱氣。可時間一久，白色衣服也會因為無法排除體熱，而難以散熱，所以建議仍以透氣衣物為主。

●利用陰涼遮陰處

她說，避開中午大太陽，盡量走有樹陰或騎樓遮蔽處，也可善用遮陽傘、帽子、墨鏡等物來消暑。

●保持通風涼爽

張宜臻提醒，如果沒開冷氣，記得保持室內空氣流通。也不要為了省電，而完全不開電風扇，最起碼也要搧扇子保持通風涼爽。

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