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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏季水果好處多！ 營養師：增強免疫力吃「它」

2024/06/29 06:32

百香果富含維生素A、C，護眼、抗發炎，增強免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天最期待的就是大吃各種水果，但這些水果不只好吃，內含的多種營養素，對身體有很多好處。營養師黃品瑄在臉書粉專「營養師品瑄」發文分享夏季水果的份量計算方法，和對健康的益處，健康的一般人，一天建議攝取2-4份水果。能維護心血管的水果有：西瓜、荔枝、火龍果；芒果可抗氧化，改善腸胃發炎；百香果可增強免疫力。

夏季水果的好處

西瓜：1份180g，富含茄紅素&瓜胺酸，維護心血管、降血壓。

芒果：1份150g，富含葉黃素&芒果苷，護眼、抗氧化，改善腸胃發炎。

荔枝：100g（約6個），富含維生素C，能養顏、改善睡眠，預防心血管疾病。

火龍果：1份180g，熱量低，富含膳食纖維，種子能預防心血管疾病。

百香果：1份140g（約2個），富含維生素A、C，護眼、抗發炎，增強免疫力。

黃品瑄指出，一般人一天建議攝取2-4份水果。一份水果大約等於一個拳頭大小（如1顆橘子），不易計算的水果可切塊，放進一般飯碗，大約8分滿為一份水果。

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