雲林歷史最久醫院邁入70週年！新院長卓瑩祥：長照醫療絕不落後

虎尾若瑟醫院院長交接，由卸任院長李聰明（左）將印信傳給新任院長卓瑩祥（右），並由醫院董事長浦英雄（中）主持儀式。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮天主教若瑟醫院成立至今近70年，是雲林縣歷史最悠久的醫院。今（31）日醫院舉辦新舊院長交接儀式，由第5任院長李聰明將印信交給新任院長卓瑩祥。卓表示，將再提供雲林病患更安全、優質且高效的醫療服務，且長照醫療「不能落後」，現正規畫將新建長照大樓，將選址在若瑟醫院附近。

若瑟醫院1955年成立，當年天主教嘉義教區主教牛會卿，見偏鄉醫療資源缺乏，遠從歐洲請來松喬與畢耀遠兩位神父，以「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神建立，從小診所至現在地區教學醫院規模。

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今院方舉辦新舊院長交接儀式，若瑟醫院董事長浦英雄、雲林線副縣長謝淑亞及各大醫療院所代表出席盛會，李聰明將印信交接給第6任院長卓瑩祥。院方更將醫院顧問聘書贈予李聰明，盼他持續為若瑟提供醫療協助。

李聰明表示，回顧過去9年任期，以「財務平衡、評鑑優等」的理念經營，期間不斷深耕且擴大長照服務，臨別前以「當責、守法、包容」6字送給全體同仁，也期盼卓院長上任後給予若瑟醫院新氣象。

卓瑩祥在台北市台安醫院服務超過32年，歷經小兒科主任、醫務部主任、醫務副院長等職，醫療資歷豐富。他表示，30多年前曾到若瑟醫院擔任駐院醫師1個月，算是「回娘家」，上任後將持續與周邊，如台大雲林分院、成大斗六分院、北港媽祖醫院等院所緊密合作，也將針對長照、健康促進等方面加強資源挹注。

卓瑩祥強調，尤其雲林縣高齡人口眾多，長照醫療「絕不能落後」，目前院方正規畫將新蓋長照大樓，將選址在若瑟醫院附近，現與相關單位進行土地協調，如順利即能展開新建工程。

虎尾若瑟醫院新任院長卓瑩祥（左），今宣誓就職。（記者李文德攝）

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