健康網》「青香蕉」熱量非最低！農糧署：燉湯口感像菱角

農糧署說，青香蕉可與排骨結合燉湯，煮熟後會有馬鈴薯與菱角的口感。（圖取自農糧署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉好處多！綠皮的還適合做成料理。農糧署表示，香蕉若是綠皮的，Gl最低、膳食纖維最高；黃皮的軟硬口感最佳、營養均衡；帶斑點的熱量最低、營養價值最高，且抗氧化、水份比例提高。青香蕉與排骨燉湯，會有馬鈴薯與菱角的口感。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文提到，民國50年代，高雄港為台灣重要商貨集散地，各地栽種的香蕉集運至此，再大量外銷至日本。香甜美味、品質又好的香蕉，讓台灣獲得「香蕉王國」的美譽。

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香蕉小百科

農糧署指出，香蕉現以屏東、南投、嘉義，及高雄為主要產地，四季皆有生產。果指受品種、季節、疏果技術等影響，會背地向上彎曲生長，但風味營養都一樣。青香蕉富含抗性澱粉，有助於長時間增加飽足感；含糖量較低，富有鉀、鎂、葉酸、維生素C，以及豐富的膳食纖維，有助於腸道蠕動。

農糧署指出，香蕉現以屏東、南投、嘉義，及高雄為主要產地，四季皆有生產；示意圖。（圖取自freepik）

綠的適合做成料理

農糧署說，青香蕉可與排骨結合燉湯，煮熟後會有馬鈴薯與菱角的口感；也可水煮後沾醬、製成青香蕉粿、蛋捲、冰淇淋、脆片果乾等多元產品；而原住民族會拌入米飯，煮成香蕉飯。

青香蕉排骨湯

●準備材料（6人份）

排骨600克、青香蕉600克、菇類適量、青蔥1支、蒜頭2顆、薑片適量；胡椒、鹽、香菜適量。

●製作方法

1.加入蔥、薑去腥，排骨氽燙洗淨備用。

2.青香蕉洗淨削皮，泡鹽水5分鐘。

3.青香蕉及菇類，切塊狀。

4.全部食材放入電鍋，加適量水，外鍋一杯水燉煮，跳起加入調味料即完成。

保存方式

農糧署說，斑點較少、顏色較靑黃的香蕉，可放在陰涼通風處；黃熟香蕉可用保鮮膜包覆，減少空氣接觸，並保存於冰箱的蔬果層。

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