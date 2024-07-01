健康網》減重也能呷冰！醫大推「2冰品」：它還能補益生菌

醫師推薦減重者若要吃冰，可選擇優格水果冰，其中優格屬發酵過的食物，是好的益生菌來源；水果則可選擇糖量不高的莓果類；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，來碗冰品，瞬間涼爽！但減重中也能吃冰嗎？初日診所減重專科暨家醫科醫師宋晏仁表示，「當然可以的」，重點是如何選擇配料及吃法，配料只是為了調味，盡量以原型食物為主，如豆漿豆花剉冰、優格水果冰，前者中的豆花為高蛋白食物，後者的優格還能補充好的益生菌，不怕胖的同時，還能吃得開心。

宋晏仁在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發影片分享，常在診間中，聽到減重者詢問「天氣熱，能否吃冰」之疑問；對此，他解答，當然可以吃冰，重點是吃法。

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為何減重者可以吃冰？宋晏仁引述國外研究發現，每天喝500c.c.的冰水，1年可以多減重1％，「比例上不多」，但至少也是增加。針對該研究結果，有些人推測是核心體溫降低，須產生更多熱量，平衡降低的體溫；另一說法則是認為溫度低會讓脂肪變棕色化，讓脂肪代謝能力變強，脂肪的粒線體增加，也藉此推薦2種冰品：

●豆漿豆花剉冰：豆花為高蛋白食品，搭配冰品，冰冰涼涼很好吃。

●優格水果冰：優格屬發酵過的食物，具有良好益生菌來源；而水果可選擇糖量不高者，如草莓、藍莓等莓果類。

宋晏仁提醒，吃冰是可以的，但要謹記配料只是為了調點味道，盡量選擇原型食物為主，不要添加加工品。

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