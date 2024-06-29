健康網》夏天小心「熱感冒」 中醫推4食物清涼解暑

中醫指出，西瓜具有清熱解暑、利尿排毒的功效，含有豐富的水分和維生素，能夠幫助保持身體的水分平衡。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱，時不時還下雨，不只容易中暑，也會很多人有「熱感冒」的問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享，4種降火氣食物，包括：西瓜、薏仁、黃瓜及荷葉。

●西瓜：夏天的代表水果之一，春夏之交就是西瓜的盛產季，西瓜除了好吃以外，還性涼，具有清熱解暑、利尿排毒的功效，含有豐富的水分和維生素，能夠幫助保持身體的水分平衡，避免脫水。不過也要記得，不要吃太多，不然很容易拉肚子。

請繼續往下閱讀...

●薏仁：薏仁性涼，可清熱解毒、利尿消腫，在春夏交替季節，許多人可能因為濕氣重或者排汗不足而出現水腫情況。這時可以選擇食用一些含有薏仁的食物，來幫助身體調節水分，減輕水腫問題。

●黃瓜：小黃瓜是夏天的理想食材，在濕熱的天氣中具有防熱和防濕的作用。它含有豐富的葉綠素，有助於預防心血管疾病。中醫認為，小黃瓜有生津解熱、除煩潤喉、解暑養顏的功效。生食小黃瓜有助於退火，而涼拌小黃瓜搭配酸甜或酸辣的調味，還能增進食慾。

●荷葉：中醫認為，荷葉葉具有降脂瘦身的功效，適合調理脾虛濕阻型肥胖。把荷葉泡成茶，不僅有助於消解暑氣，還可作為減重茶飲之選，此外，夏季多喝清熱利濕、舒緩腹瀉的荷葉茶，可預防因脾胃濕熱引起的熱性感冒、腹瀉、消化不良等不適症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法