限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》夏天小心「熱感冒」 中醫推4食物清涼解暑
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣熱，時不時還下雨，不只容易中暑，也會很多人有「熱感冒」的問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享，4種降火氣食物，包括：西瓜、薏仁、黃瓜及荷葉。
●西瓜：夏天的代表水果之一，春夏之交就是西瓜的盛產季，西瓜除了好吃以外，還性涼，具有清熱解暑、利尿排毒的功效，含有豐富的水分和維生素，能夠幫助保持身體的水分平衡，避免脫水。不過也要記得，不要吃太多，不然很容易拉肚子。
請繼續往下閱讀...
●薏仁：薏仁性涼，可清熱解毒、利尿消腫，在春夏交替季節，許多人可能因為濕氣重或者排汗不足而出現水腫情況。這時可以選擇食用一些含有薏仁的食物，來幫助身體調節水分，減輕水腫問題。
●黃瓜：小黃瓜是夏天的理想食材，在濕熱的天氣中具有防熱和防濕的作用。它含有豐富的葉綠素，有助於預防心血管疾病。中醫認為，小黃瓜有生津解熱、除煩潤喉、解暑養顏的功效。生食小黃瓜有助於退火，而涼拌小黃瓜搭配酸甜或酸辣的調味，還能增進食慾。
●荷葉：中醫認為，荷葉葉具有降脂瘦身的功效，適合調理脾虛濕阻型肥胖。把荷葉泡成茶，不僅有助於消解暑氣，還可作為減重茶飲之選，此外，夏季多喝清熱利濕、舒緩腹瀉的荷葉茶，可預防因脾胃濕熱引起的熱性感冒、腹瀉、消化不良等不適症狀。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應