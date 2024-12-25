健康網》糖友進補怎麼吃？ 醫列「穩糖」好食材

醫師舉例，菠菜等綠葉蔬菜，富含維生素和礦物質，還含有大量膳食纖維，可延緩糖分吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天低溫好想進補，糖友要該如何吃？對此，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻指出，冬季盛產的食材如根莖類的地瓜、紅、白蘿蔔，綠葉蔬菜的青江菜、菠菜、芥藍等都是穩糖好選擇；相對地，高糖分冬季點心、油膩的火鍋湯、加工食品、甜飲與熱可可，則應避免。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文提醒，冬季天氣冷，容易飢餓，因此可採取少量多餐、定時定量，以減少血糖波動。不只如此，也應均衡飲食，並注意飲水量，有助於控制血糖。同時，也藉此整理適合糖友吃的冬季食材：

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根莖類蔬菜：台灣冬天盛產地瓜、紅蘿蔔和白蘿蔔，這些食材富含膳食纖維和抗氧化劑，有助於穩定血糖。像是蒸或烤地瓜代替白米飯，或將白蘿蔔加入湯品，都是很好的吃法。不過，雖然地瓜營養豐富，但仍需控制份量，每餐約50-100克即可。

冬季綠葉蔬菜：冬天是屬於綠色蔬菜的季節，像是青江菜、菠菜、芥藍等，不僅富含維生素和礦物質，還含有大量膳食纖維，可延緩糖分吸收。無論是清炒、燙熟或加入湯中都很好，但要記得少油少鹽更健康。

熱湯與燉品：台灣常見的湯品像是蘿蔔湯、蓮藕排骨湯，不僅暖身，還含有豐富營養。但也要注意，選擇湯底時，盡量避免高脂肪或含糖湯品，例如濃湯、加入味精或另外加糖的湯，盡量自己熬當然是最好的。

溫熱飲品：冬季多喝溫熱飲品，可促進血液循環，適合糖尿病患者的飲品包括薑茶、無糖綠茶或薄荷茶。但也要記得，不要加糖，並控制好飲品飲用量。

醫師表示，湯圓或紅豆湯等點心，含糖量很高，容易導致血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

糖友冬季避免4食物 以免血糖飆

高糖分的冬季點心：湯圓、麻糬或紅豆湯等點心，是許多人冬天愛吃的，但其含糖量很高，容易導致血糖飆升。

過於油膩的火鍋湯底：冬天大家都喜歡吃鍋，但糖尿病患者請務必避免高油脂、高鈉的湯底，如奶油鍋或麻辣鍋。

加工食品：像是臘肉、香腸等，不僅鹽分高，還可能含有添加糖分或防腐劑，不利血糖管理。

甜飲與熱可可：冬天常見的甜熱飲，像是熱奶茶、熱巧克力等飲料，含有大量糖分，建議改喝無糖豆漿等。

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