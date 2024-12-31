深耕器官移植領域超過30年 李明哲掌舵雙和醫院

醫務副院長李明哲接任新任院長，將帶領雙和醫院持續精進核心醫療技術。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕台北醫學大學部立雙和醫院今天（31日）舉行第六屆院長交接典禮，宣布醫務副院長、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲接任新任院長，將帶領雙和醫院持續精進核心醫療技術，落實醫學中心救治與照護「急、重、難、罕」病症的使命，提升急救症醫療照護品質。

李明哲畢業於台北醫學大學醫學系，隨即在花東地區進行醫療服務，深耕器官移植領域超過30年，曾任慈濟大學醫學系專任教授、慈濟大學醫學系外科學科主任、台北醫學大學醫學系專任教授、花蓮慈濟醫院外科部主任、萬芳醫院專案副院長、雙和醫院醫務副院長、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事及董事長、中華民國器官捐贈協會理事長、台灣移植醫學學會常務理事等職務，憑藉自身專業與經歷，帶領雙和醫院急、重、難症醫療、照護，與器官移植等領域更上一層。

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李明哲表示，雙和醫院是年輕的醫學中心，具備醫學中心、醫學大學與生醫產業三位一體的豐厚資源，與雙北地區龐大的服務量能，持續精進核心醫療技術，落實醫學中心救治急、重、難、罕病患的使命，提升急重症醫療照護品質，也期許雙和醫院成為區域內指標的醫學中心，共同書寫令人驕傲的雙和醫院歷史，讓所有同仁以此為榮。

雙和醫院院長程毅君（左）將印信交給李明哲（右），期許雙和醫院持續茁壯，邁向新高度。（雙和醫院提供）

台北醫學大學部立雙和醫院今天舉行第六屆院長交接典禮，宣布醫務副院長、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲接任新任院長。（雙和醫院提供）

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