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健康網》簡單不藏私！ 農糧署：小黃瓜食用前「這樣做」增脆度

2024/07/01 06:32

農糧署表示，小黃瓜富含水分，與維生素及微量元素等營養，建議搭配醋或先汆燙再冰鎮後食用，能增加口感脆度及美味。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小黃瓜是生活常見的食材，由於清爽的特性，在夏天常被做為涼拌菜，甚至被拿來當作美容聖品敷在臉上。農糧署表示，小黃瓜富含水分，與維生素及微量元素等營養，建議搭配醋或先汆燙再冰鎮後食用，能增加口感脆度及美味。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，目前大部分的小黃瓜品種，具有「全雌性」（整株植物只開雌花），及「單偽結果」的特性，換句話說，小黃瓜雌花無須經過雄花授粉刺激，子房便可自行發育成為果實。以此特性生長的小黃瓜，因未經授粉，所以通常沒有種子，採收時，常見雌花附著於底部，也成為「花胡瓜」一名的由來。

農糧署表示，小黃瓜早期的大小黃瓜出自同一品種，大黃瓜因疏果而摘採下的便為「小黃瓜」，後續則發展出專門生產小黃瓜的品種，所以當小黃瓜長大，只會成為「比較大條」的小黃瓜，而不會變成大黃瓜。

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