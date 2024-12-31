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健康 > 杏林動態

大同醫院明起換人經營！高醫交棒長庚 員工不捨拍招牌留念

2024/12/31 13:26

高醫大同醫院的招牌已經卸下，員工最後一天在大同醫院上班，也抽空和招牌合影留念。（記者許麗娟攝）

高醫大同醫院的招牌已經卸下，員工最後一天在大同醫院上班，也抽空和招牌合影留念。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（31）日是高雄市立大同醫院委由高醫經營的最後一天，明天2025年元旦起將改由長庚接手，因為有超過8成的大同醫院員工將跟隨高醫體系離開，今天員工不捨進行最後的「搬家」事宜，醫院原本有高醫Logo的招牌已卸下，員工感傷地和招牌留下紀念，院長郭昭宏說，最後一天最重要的工作是做好病患和病歷交接等工作。

高醫大同醫院院長郭昭宏表示，今天一早到醫院各科室巡視，雖然已經有經過一段緩衝期，也有超過8成的員工要回到高醫體系，體系也都做了員工很好的安排，但大家仍相當不捨離開大同。今天為止，醫院內還有80多位患者住院，10多位病患仍在加護病房，還有病歷系統的對接等，都要和長庚體系做好交接，今天最重要的工作就是辦好交接和感謝各單位的員工。

大同醫院外牆有關高醫體系的相關字樣，皆陸續卸下。（記者許麗娟攝）

大同醫院外牆有關高醫體系的相關字樣，皆陸續卸下。（記者許麗娟攝）

由於明天零時起，大同醫院未來的10年，將由長庚體系經營，今天大同醫院院區雖然正常看診，但也有許多科別於年底時已開始休診，院區已可感覺到「搬家」的氣氛，而高醫大同醫院的扛棒也已卸下，不少員工利用空閒與扛棒合影留念。

一群員工難過地說「不甘心」，他們會選擇跟隨高醫體系離開，是因為高醫是他們的娘家，並直言「高醫的一切都很好，最重要的是人和心」，今天是在大同醫院工作的最後一天，該哭、該笑、該做的事，還是會撐到最後一刻。

在大同醫院工作長達15年的黃姓護理長說，雖然團隊都選擇回到高醫體系，但因為各自考量，還是會分散在高醫本院、岡山和小港3家醫院，很不捨得一起奮鬥多年的團隊就這樣要打散了。

大同醫院員工和院長郭昭宏在已卸下的高醫大同醫院招牌前留影。（員工提供）

大同醫院員工和院長郭昭宏在已卸下的高醫大同醫院招牌前留影。（員工提供）

民眾邱小姐今日陪父親到大同醫院看診，她說，因為家裡離大同醫院近，走路就到，如果以後看長庚的醫師也不錯的話，還是會就近到大同醫院看診，否則就會考慮改到高醫。但爸爸因為原本看診的心臟血管內科醫師已經看習慣了，所以日後會跟著醫師改到高醫看診。

病患吳女士則說，換醫生對她來說沒影響，她因甲狀腺低下長期處方箋是吃一樣的藥，醫院換體系對她來說沒有差別。

病患何先生說，雖然換醫師多少有影響，但大同醫院離他家近，停車、看診都方便，高醫本院的院區大，停好車還要走比較遠的路，對老人家來說不方便，加上他看的攝護腺科醫師調到高醫岡山體院，因為距離遠，所以未來還是會選擇留在大同醫院看診。

大同醫院各處可見不少人忙著進行「搬家」的工作。（記者許麗娟攝）

大同醫院各處可見不少人忙著進行「搬家」的工作。（記者許麗娟攝）

民眾和員工在大同醫院大廳的立牌，留下感謝的話。（記者許麗娟攝）

民眾和員工在大同醫院大廳的立牌，留下感謝的話。（記者許麗娟攝）

由於是高醫經營的最後一天，不少大同醫院科別也提早休診。（記者許麗娟攝）

由於是高醫經營的最後一天，不少大同醫院科別也提早休診。（記者許麗娟攝）

高醫經營最後一天的大同醫院，今天上午仍有不少病患就診取藥。（記者許麗娟攝）

高醫經營最後一天的大同醫院，今天上午仍有不少病患就診取藥。（記者許麗娟攝）

大同醫院已換上新的Logo，不過長庚體系的字樣還沒揭開。（記者許麗娟攝）

大同醫院已換上新的Logo，不過長庚體系的字樣還沒揭開。（記者許麗娟攝）

大同醫院黃姓護理長將和團隊分散在高醫體系不同的醫院上班，今天也拿著特製的人行立牌在院區四處留念。（記者許麗娟攝）

大同醫院黃姓護理長將和團隊分散在高醫體系不同的醫院上班，今天也拿著特製的人行立牌在院區四處留念。（記者許麗娟攝）

大同醫院員工和院長郭昭宏在已卸下的高醫大同醫院杠棒前留影。（員工提供）

大同醫院員工和院長郭昭宏在已卸下的高醫大同醫院杠棒前留影。（員工提供）

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