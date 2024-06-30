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健康網》補鈣喝1杯牛奶抵7杯豆漿 營養師曝高鈣豆製品清單

2024/06/30 21:25

營養師指出，豆干、板豆腐或干絲才是高鈣的食物；示意圖。（資料照）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝牛奶是補充鈣質來源的好方式，不過也有人更喜歡豆漿的香醇口感，甚至認為豆漿鈣質不輸牛奶。營養師陳怡婷說明，豆漿喝到7杯才等於1杯牛奶的鈣質，若要靠豆製品補鈣，豆干、板豆腐或干絲才是高鈣的食物，記得選對食物才能有效補充鈣質。

陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文指出，豆干、板豆腐跟干絲之所以含豐富鈣質，原因在於製作過程中，額外添加食用級石膏硫酸鈣幫助凝固成型。至於豆漿，還有嫩豆腐的鈣質非常低，除非購買市售上某些標有加鈣、高鈣的豆漿，通常會額外添加碳酸鈣或者是磷酸鈣。

另提醒，魚豆腐、芙蓉豆腐還有杏仁豆腐都不是豆製品，也不是高鈣的食物，因此，要吃豆製品補鈣的話，記得選對食物。

陳怡婷指出，豆漿鈣質並不高，每100g（公克）僅含鈣質14mg（毫克）；全脂鮮乳每100g含有鈣質104mg，因此才說豆漿要喝7杯等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質，並有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。

豆製品含量比一比

小方豆干：685mg/100g。

黑豆干：335mg/100g。

豆干絲：287mg/100g。

傳統豆腐：40mg/100g。

豆漿：14mg/100g。

嫩豆腐：13mg/100g。

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