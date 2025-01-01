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健康 > 杏林動態

高雄市立大同醫院交棒長庚 拚升級南高雄首家重度級急救醫院

2025/01/01 15:54

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，新任院長由林孟志（右）接任。（記者黃良傑攝）

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，新任院長由林孟志（右）接任。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立大同醫院今（1）日凌晨起，由長庚醫療法人接手營運，陸續有民眾先來拿掛號單。高雄市府和長庚新團隊上午11時舉行醫療服務合作計畫啟動典禮，市長陳其邁致詞表示，打造重度級急救責任醫院，嘉惠南高雄80萬市民，將是第一家南高雄的重度級急救責任醫院。

陳其邁笑稱不是只有來祝福，還有更多的期待和督促，希望大同醫院可以再快一點成為重度級急救責任，未來能在合約保證期程，提早1或2年完成；高雄有4家重度級急救責任醫院，集中在北高雄，將打造大同醫院成為南高雄第一家重度級急救責任醫院。

陳其邁說，台塑集團創辦人王永慶創辦長庚醫院，不是以賺錢為目的，長庚從醫療本業營益率來看，並非最賺錢的醫院，照顧中低收入戶民眾醫療需求，是醫者最高價值和信仰，長庚團隊履行王永慶董事長創立醫院服務的宗旨，嘉惠高雄、嘉義中南部地區許多民眾。

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，市長陳其邁期許大同嘉惠南高雄80萬人口的醫療服務。（記者黃良傑攝）

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，市長陳其邁期許大同嘉惠南高雄80萬人口的醫療服務。（記者黃良傑攝）

長庚醫院今（2025）年元旦起接手經營，包括70歲以上長輩急門診免掛號費，中低收入戶、身心障礙者，將可免急門診掛號費和部分負擔，年紀大的長輩身上都有一、兩個慢性病，這些優惠對普通或中低收入戶而言，都是沉重負擔，因此，市府感謝長庚對經濟弱勢最大的幫忙。

此外，他也期許大同醫院能落實公衛責任和社區結合，未來不管在日照中心、C級巷弄長照站和社區關懷據點等，都能儘速無縫接軌；新任院長林孟志表示，高醫15年深耕讓大同醫院成為評價很好的醫院，長庚會繼續深化服務品質，照顧高雄市民的健康。

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，市長陳其邁（左二）、長庚醫療財團法人王瑞慧（左三）董事長均出席觀禮。（記者黃良傑攝）

高雄市立大同醫院跨年完成交接，長庚接手將打造重度級急救責任醫院，市長陳其邁（左二）、長庚醫療財團法人王瑞慧（左三）董事長均出席觀禮。（記者黃良傑攝）

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