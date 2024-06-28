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健康網》鮮蚵好處多多 營養師推「1湯品」吃進豐富營養素
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕晚餐不知道要煮什麼湯？鮮蚵豆腐青菜湯或許是個好選擇。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享用當季食材鮮蚵，煮出可以補充蔬菜類、豆魚蛋肉類，還可以均衡營養的湯品。就是只需要5個食材，就可以輕鬆完成的鮮蚵豆腐青菜湯，份量為3-4人份。
營養師表示，鮮蚵盛產季節是農曆三月到中秋節間，屬於低脂的豆魚蛋肉類，具有豐富的蛋白質，與礦物質鋅等營養素。鋅有助於維持生長發育與生殖機能，是人體不可或缺的營養素，在產季時選用蚵，不僅美味也能吃進豐富營養！
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鮮蚵豆腐青菜湯
準備食材
鮮蚵1包約150克（豆魚蛋肉類）；火鍋豆腐1盒（豆魚蛋肉類）；小白菜1把（蔬菜類）；青蔥1/3把（蔬菜類）；薑絲少許；調味料有米酒100c.c.、鹽少許、香油少許。
製作步驟
首先，將鮮蚵裝碗中，用清水洗乾淨備好，把小白菜與青蔥洗乾淨後，青蔥切成蔥花，再把小白菜與火鍋豆腐，分別切成適合入口的大小。鍋子裝1公升的水，煮開後加入薑絲跟小白菜煮1分鐘，再放入鮮蚵與米酒，煮個2-3分鐘後，加入蔥花、鹽跟香油，美味的鮮蚵豆腐青菜湯就完成了。
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