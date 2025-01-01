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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冬季低溫超「傷心」！ 營養師教6招清血管

2025/01/01 18:00

醫師指出，冬天易使血管收縮、血液流動速度變慢，尤其血管不健康者更容易斑塊破裂，血管阻塞，釀成遺憾；情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師指出，冬天易使血管收縮、血液流動速度變慢，尤其血管不健康者更容易斑塊破裂，血管阻塞，釀成遺憾；情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季溫度降低，超「傷心」！營養師高敏敏在臉書專頁上邀請心臟科醫師陳裕峰一同提醒，冬天易使血管收縮、血液流動速度變慢，不利於血管不健康者，特別是高危險族群，因此整理6大類清血管食物，像是選擇天然好油、多吃富含膳食纖維食物、各色食材、含大豆異黃酮食物，並在烹調時少鹽少調味，零食選天然，一同來護心。

6類人為心臟病發高危險族群

陳裕峰指出，冬天易使血管收縮、血液流動速度變慢，因此血管不健康者，如不穩定性斑塊等情況，更容易斑塊破裂，血管阻塞，釀成遺憾，因此冬天服藥務必謹記醫囑！若未好好吃藥，又加上早晚溫差大，就容易發生急性冠心症，尤其是以下6族群，更是心血管容易阻塞、硬化的人，天氣變化大時，容易出現心律不整或心臟衰竭。

有三高的人：高血壓、高血脂、高血糖。

肥胖者：BMI超過24以上的人。

老年人：65歲以上長者。

吸菸、酒癮者：吸菸、飲酒易影響血管收縮。

外食族：大魚大肉、飲食油脂含量過高。

家族遺傳史：心臟病、肥胖、三高。

醫師提醒，BMI超過24的肥胖者，小心是心臟病發高危險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，BMI超過24的肥胖者，小心是心臟病發高危險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

謹記清血管飲食 少喝酒多喝水「護心」

尤其據世界衛生組織統計，全球每年約有1800萬人死於心血管疾病，心臟病更是國人的第二號殺手，甚至罹病年齡層有年輕化趨勢，因此高敏敏整理出6招清血管飲食，同時也提醒，盡量少飲酒，如有需要以茶（水）代酒；另，切記要多喝水，每日飲用自己體重公斤數x30-40的水量，血液才能保持順暢不濃稠！至於有心臟病、慢性肝病或需限制水分攝取之病人，則需諮詢醫師建議。

天然好油：植物油、堅果種子、深海魚中的不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率，維持心血管順暢。

膳食纖維：全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳、海帶）等食物，富含膳食纖維，其在腸道中，可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

各色食材：蔬果都吃、彩虹飲食。不同顏色的蔬果有不同的植化素，皆含抗氧化、抗發炎效果，可預防心臟疾病，護血管健康。

營養師指出，不同顏色的蔬果有不同的植化素，皆含抗氧化、抗發炎效果，可預防心臟疾病，護血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，不同顏色的蔬果有不同的植化素，皆含抗氧化、抗發炎效果，可預防心臟疾病，護血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

大豆異黃酮：黃豆、黃豆製品有助於降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

減法烹調：優先選擇蒸、煮、滷、烤、燉、少鹽少調味，避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

零食選天然：黑可可、無糖綠茶、堅果種子等含有多酚的食材，可維持血管健康順暢。不只如此，零食也應避免選高油、高糖的加工食品。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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