健康網》「豆」倒脂肪肝！醫：代謝脂質、提高胰島素敏感

醫師表示，大豆異黃酮具有抗氧化、調節脂質代謝、提高胰島素敏感性的功效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝並非肥胖者專利！醫師謝宜庭說明，即使四肢纖瘦，但內臟脂肪高，也可能讓脂肪肝找上門。他指出，近日有研究發現，每天攝取大豆異黃酮有助於降低肝臟發炎指數、減緩脂肪肝。原因可能是因為大豆異黃酮有抗氧化、調節脂質代謝、提高胰島素敏感性的功效。建議可以在飲食中加入無糖豆漿、板豆腐等食物，減緩脂肪肝也幫助減重。

好日子診所醫師謝宜庭於臉書粉專「好日子診所」發文指出，該研究於今年5月刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊，研究指出每天攝取100mg的大豆異黃酮，只要12週，便可以降低肝臟的發炎指數（ALT、AST），而超音波底下，也可以看到參與者脂肪肝的程度減少，其原因可能是大豆異黃酮有這幾項特殊的功效：

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●抗氧化作用：大豆異黃酮具有抗氧化特性，減少肝臟中的炎症反應，保護肝細胞免受損傷。

●調節脂質代謝：大豆異黃酮能夠調節脂質代謝，減少肝臟內脂肪的堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎。

●提高胰島素敏感性：胰島素阻抗是脂肪肝肝炎常見病因之一，一些研究表明，黃豆異黃酮能夠提高胰島素敏感性，有助預防脂肪性肝炎。

謝宜庭表示，黃豆製品如豆腐及豆漿，就富含大量的大豆異黃酮。雖然這項研究的受試者是直接攝取大豆異黃酮的保健品，但其實我們只需早上喝一杯無糖豆漿，晚上吃一盒板豆腐，就能攝取到足量的大豆異黃酮和優質蛋白，在減重變健康的路上事半功倍。

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