榮總研究腸道菌群改善 可預測肝癌免疫治療與長期存活

榮總醫學研究部部主任黃怡翔指出，腸道菌群會透過靜脈與肝臟對話，研究也證實，相關代謝物「乙酸」是影響免疫合併治療效果的關鍵。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕肝癌預測大突破！台北榮民總醫院黃怡翔、李沛璋與陽明交通大學研究團隊，投入研究肝癌患者與其腸道菌群代謝物，發現糞便中乙酸（俗稱醋酸）濃度高，患者的腫瘤治療效果越佳，有更好的存活期，可用來預測患者是否適合免疫治療與成效，下一步將研究如何改善腸道菌群，提升患者免疫合併療法成效。

榮總醫學研究部部主任黃怡翔表示，國外研究發現，腸道菌與癌症療效相關，如老鼠實驗發現，益生菌發酵產生乙酸，再經血液進入小鼠肝臟，調節腫瘤微環境，最後增強免疫治療藥物的效果，其他人體研究中，黑色素瘤患者也發現類似關聯性，是癌症免疫療法所關注的熱門議題。

黃怡翔表示，肝癌為國人排名第二大癌症，有高發生率與高死亡率，有病毒性肝炎（B肝、C肝）及脂肪性肝炎等成因；團隊獲國科會長期補助，2021年至2024年收集102名肝癌患者的糞便檢體，分析腸道菌與代謝體，證實不同成因的肝癌患者，都產生相同的關鍵代謝物「乙酸」，而乙酸濃度又與免疫療法療效還有存活率高度相關，高濃度者的存活時間延長2倍、疾病控制期延長逾3倍。

國科會支持榮總與陽明交大黃怡翔（右）、李沛璋（左）團隊，找出腸道菌代謝物「乙酸」是肝癌免疫療法療效的關鍵，可望改變未來研究與治療思維，進一步提升醫療品質。（記者吳柏軒攝）

榮總內科部胃腸肝膽科主治醫師李沛璋表示，會產生乙酸的細菌有很多，如好的益生菌等等，但強調並非吃下去就能治療肝癌，產生太多乙酸不見得對原本的腸道比較好，益生菌與相關代謝產出物（後生元）的實用性要進一步驗證，肝癌病患仍要遵照醫囑，接受治療。

黃怡翔也解釋，該研究打破傳統只看「有哪些菌」的思維，代謝物才是影響免疫合併治療效果的關鍵，論文已發表在國際期刊《肝病學》（Hepatology）；未來有望用乙酸來篩選適合免疫治療的患者，下一步將研究如何補充益生菌或後生元（例如使用健康者糞便菌群），來逆轉免疫療法的抗藥性。

