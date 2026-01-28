自由電子報
健康 > 杏林動態

彰化粉紫保骨車2.0亮相！ 台電促協金補助、扶輪社豪捐210萬元

2026/01/28 12:25

在藍天白雲的照映下，粉紫色的骨密篩檢巡迴車更顯亮麗。（記者張聰秋攝）

在藍天白雲的照映下，粉紫色的骨密篩檢巡迴車更顯亮麗。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長輩的「保骨神器」來了！自2019年領先全台啟動骨質密度巡迴篩檢，7年多來跑遍全縣，村里涵蓋率超過67%，由於巡迴車長年奔波、使用率極高，儀器設備耗損也高，彰化縣衛生局善用台電促協金補助購買新車，再結合國際扶輪社4大分社捐贈210萬元的骨質密度檢測儀器，讓新車搭配新設備，軟硬體一次到位。這台「粉紫色」新車亮麗亮相，宣告今年（2026）彰化縣骨密篩檢服務全面升級。

骨質疏鬆症常被稱為「隱形殺手」，因為過程不痛不癢，許多長輩直到跌倒骨折，才驚覺骨頭已被掏空。為了搶在風險發生就發現骨鬆找上門，彰化縣多年來推動社區篩檢。數據顯示，縣內65歲以上族群，骨質疏鬆盛行率竟高達46.28%，且女性風險明顯高於男性，透過早期篩檢與轉介治療，降低長輩臥床風險，減輕家庭照顧負擔。

巡迴車內有全新檢測儀器，檢測部位從脊椎、腰椎到髖關節等部位。（記者張聰秋攝）

巡迴車內有全新檢測儀器，檢測部位從脊椎、腰椎到髖關節等部位。（記者張聰秋攝）

今天促成這樁公益美事，背後來自於 3462地區的鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社，以及跨國響應的韓國水原老松扶輪社。這些分社共同申請2025到2026年度全球獎助金，將民間愛心轉化為先進醫療設備。

縣長王惠美在衛生局廣場前的捐贈記者會上表示，扶輪社友是彰化最有力的後盾，多年來累計捐贈金額已達50萬美金，從視力保健到骨質篩檢，全方位守護彰化人的健康。

全新的巡迴車內部配備精密的雙能量X光吸收儀（DXA），可精準檢測脊椎、腰椎及髖關節的骨質密度。今天在眾人見證下，粉紅色的新車正式上路，未來將巡迴全縣26鄉鎮，讓高階健檢資源就像「外送」般，直接開進社區服務。

全新的巡迴車搭配骨質密度檢測儀器，方便民眾直接進入巡迴車就能接受骨密檢測。（記者張聰秋攝）

全新的巡迴車搭配骨質密度檢測儀器，方便民眾直接進入巡迴車就能接受骨密檢測。（記者張聰秋攝）

彰化縣多年來推動骨密社區巡迴篩檢服務，今年扶輪社捐210萬元新購骨質密度檢測儀。（記者張聰秋攝）

彰化縣多年來推動骨密社區巡迴篩檢服務，今年扶輪社捐210萬元新購骨質密度檢測儀。（記者張聰秋攝）

