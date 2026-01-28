自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》印度傳「立百病毒」疫情 6招預防

2026/01/28 12:16

疾管署在27日記者會上說明立百病毒的處理方式。（資料照）

疾管署在27日記者會上說明立百病毒的處理方式。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道立百病毒嗎？印度西孟加拉邦發生立百病毒疫情，鄰近國家如泰國開始加強入境篩檢。疾管署長羅一鈞指出，立百病毒致死率高，且目前無疫苗與治療藥物；同時預計在3月將其列為法定傳染病。

奇美醫院加護醫學部醫師陳陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」談到，近期印度及孟加拉等地出現「立百病毒」（Nipah virus, NiV）疫情引起各國防疫單位的高度警覺。

立百病毒是一種「人畜共通」（自然宿主是果蝠）的病毒，最早於 1998年在馬來西亞爆發時被發現。

這個新型病毒會引發立百腦炎，也會造成人類和其他動物（尤其以豬隻為主）交叉感染，嚴重的可引致死亡，致死率高達40%-75%。目前無特效藥物或疫苗，僅能採取支持性療法。

其命名來自爆發疫情的馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）。1998年10月，位於馬來西亞北部怡保地區的豬農陸續出現發燒、頭痛、噁心、四肢無力等症狀，因為症狀與日本腦炎相似，曾一度被誤以為是日本腦炎。後來發現，即使採取多項預防日本腦炎（蚊子傳染，不會直接人傳人）的措施，疫情仍無法控制，甚至蔓延至馬來西亞南部、新加坡和其他鄰近國家。馬來西亞政府於是向WHO尋求協助。

1999年3月馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）爆發豬場及屠宰場工人腦炎死亡病例，此病原經澳洲及美國疾病控制與預防中心的專家確認後遂以第1個確定的病例發生地命名為立百病毒。此次疫情造成馬來西亞、新加坡及印尼將近300人感染病例，其中100多人死亡。此次疫情亦造成馬來西亞近900個豬場90多萬頭豬遭撲殺，對業界造成相當大的損失。

感染後常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐，嚴重者會迅速發展為急性呼吸道感染或致命的腦炎（意識不清、抽搐、昏迷）。

台灣疾管署近日已將立百病毒列為第五類法定傳染病，強化監測與通報機制。民眾應如何注意與預防？台灣目前尚無本土案例，民眾不必恐慌。如果要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，應落實以下防護措施：

1.飲食安全：水果要徹底清洗與去皮，避免食用表皮破損或掉落在地上的水果。

2.禁食生食：避免飲用未經處理的生椰棗樹汁（Raw date palm sap），因為這常被蝙蝠唾液或尿液污染。

3.避免接觸感染源：遠離蝙蝠棲息地、養豬場或宰殺豬隻的場所。

4.避免接觸病畜分泌物：如豬、馬、狗等。

5.勤洗手與衛生：使用酒精、肥皂或一般清潔劑即可。

6.人際防護：若家中有疑似感染者，應避免接觸其血液、體液或排泄物，並儘速就醫。

