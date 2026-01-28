自由電子報
健康 > 杏林動態

金門首例！4公分微創摘肺葉 金醫與時具進寫新頁

2026/01/28 12:59

衛生福利部金門醫院團隊，近日成功為一名高齡患者完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」首例。（金門醫院提供）

衛生福利部金門醫院團隊，近日成功為一名高齡患者完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」首例。（金門醫院提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門首例！衛生福利部金門醫院今（28）天表示，近日成功為1名高齡患者完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」，從診斷、手術到康復全程在地完成，4天即出院，免除空中轉診奔波；金門醫院在設備有限下，仍能憑藉精準判斷與國際標準指引，透過醫師的精湛技術，落實肺癌在地根治。

負責這項重大胸腔手術操刀的醫師，是金門籍子弟童紹軒，他是2025年9月才返回金門服務的醫保生，過去在彰化基督教醫院的扎實訓練及豐富經驗，讓他很有信心完成這項高難度手術。

這名年逾80歲的女性患者因長期咳嗽至金門醫院胸腔外科就醫，電腦斷層發現肺部有1顆約3至4公分、邊緣不規則的腫瘤，高度懷疑為惡性。雖然金門缺乏術中冷凍切片設備，胸腔外科醫師童紹軒透過詳細問診，依據美國國家癌症資訊網（NCCN Guidelines）指引，針對高度疑似惡性腫瘤，直接執行「根治性肺葉切除」符合國際標準，更能避免2次手術風險，也獲得家屬信任，由專業團隊在金門執行手術。

金醫表示，手術當天，童紹軒採用「單孔微創胸腔鏡手術」，僅於側胸開立約4公分的微創傷口進入胸腔，歷時約3小時，順利完成肺葉切除與淋巴結廓清。患者術後恢復良好，術後第4天拔除胸管出院。病理報告證實為第1期肺腺癌，幸好及時發現治療，未見淋巴轉移。

童紹軒說，肺葉切除是高風險手術，除了一開始下決策作出精準判斷，因為涉及肺動脈、肺靜脈跟支氣管等精密血管的剝離，都要做完整切除。手術能成功，仰賴醫療團隊的互助合作及醫病間的互相信任；透過單孔微創手術，傷口小、恢復快，讓長輩能在熟悉的家鄉完成治療與休養。

金醫表示，這次成功案例不僅為金門胸腔重症醫療史寫下新里程碑，更具體展現金門醫院在肺癌手術治療上的專業與整體量能已大幅提升。

負責「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」首例操刀的醫師，是金門籍子弟童紹軒。（金門醫院提供）

負責「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」首例操刀的醫師，是金門籍子弟童紹軒。（金門醫院提供）

