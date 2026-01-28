自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日走萬步拯救肌少症？ 醫揭2黃金組合是關鍵

2026/01/28 13:42

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，據國外研究指出，44歲後人體會出現肌肉合成抗性，只靠日走1萬步已不足夠幫助肌肉合成；情境照。（圖取自freepik）

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，據國外研究指出，44歲後人體會出現肌肉合成抗性，只靠日走1萬步已不足夠幫助肌肉合成；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌少症已成為中高齡族群與現代久坐族常見的健康風險，嚴重甚至可能造成老年失能。嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，據國外研究指出，44歲之後人體會出現肌肉合成抗性，使得肌肉對於蛋白質、運動刺激變得遲鈍。因此，只靠有氧運動日走1萬步已遠遠不夠，必須每餐飲食給足蛋白質，搭配阻力運動，才能打開肌肉合成開關mTOR，拯救肌少症。

44歲出現肌肉合成抗性

現代人忙碌又想抗老，只靠走路就能逆轉肌少症？蔡明劭於臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文表示，44歲後覺得肌肉難養成，不是你不夠努力，而是刺激不夠強，若吃得太少、練得太輕，肌肉均會難以恢復。據國外研究指出，44歲後會出現「肌肉合成抗性」，意即肌肉對蛋白質與運動刺激變得遲鈍，攝取20g蛋白往往已經不夠用。

補給蛋白質須一次到位

對此，蔡明劭說明，此時單餐蛋白質必須要一次給夠，基本目標為每公斤體重每餐應攝取0.4 g蛋白質，約30–40g，才能打開mTOR肌肉合成開關。並提醒少量多餐的進食方式，並不等於可有效刺激肌肉生成。

阻力運動製造機械張力

此外，很多人執行日走1萬步方式，想要達到增肌目的。蔡明劭說，走路進行有氧運動對心肺功能有幫助，但對保住肌肉無法產生作用，也救不了肌少症。提醒一定要做阻力訓練，製造足夠的機械張力（mechanotransduction），才能減緩肌少症發生。

蔡明劭特別強調，吃不夠、練不重，等於蛋白質被拿去當熱量、存成脂肪，如同建材入場，但工地卻沒開工。至於終身運動者也不能心存僥倖，老化會造成微血管下降、營養輸送變慢，不吃夠，一樣會導致肌肉合成失敗。

蔡明劭提醒，真正抗老的「兩把鑰匙」是單餐攝取足量30–40g優質蛋白，搭配規律進行重量／阻力訓練，兩者同時到位，肌肉才會真正生成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中