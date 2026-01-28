自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬翁突耳鳴、聽不清楚耳中風 「這樣做」救回聽力

2026/01/28 14:47

醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。（記者陳建志攝）

醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名73歲王姓老翁，近日無預警出現左耳聽不清楚，並伴隨耳鳴與耳悶感，驚覺不妙前往耳鼻喉科就診，醫師安排檢查，確診為突發性感音神經性聽損（俗稱突發性耳聾或耳中風），所幸發病48小時內即接受高劑量口服類固醇治療，一週後聽力幾乎完全恢復，讓他直呼好險，目前持續門診追蹤中。

長安醫院耳鼻喉科醫師林甫禎表示，患者到院時，左耳初檢需高達85分貝才聽得到，相當於都市交通聲或工廠施工的音量。經聽力與耳壓測試後，確認耳朵沒有積水，診斷為突發性耳聾（耳中風）。考量患者沒有糖尿病、高血壓等慢性病史，採用口服高劑量類固醇治療，並搭配循環改善劑及維他命。一週後，左耳聽力已恢復到與右耳相近的水平，耳鳴症狀亦明顯改善。

林甫禎表示，耳中風是指72小時內，聽力在連續3個頻率喪失超過30分貝，多數為單側發生，臨床上屬於耳鼻喉科急症之一，常見症狀包括突然的單側聽力下降、耳鳴、耳悶，部分伴隨頭暈或平衡不穩。其確切病因多半不明，可能與內耳血管循環障礙、病毒感染、自體免疫反應、壓力過大或季節性氣溫變化等因素有關。

根據研究統計，耳中風的治療效果與就醫速度高度相關，症狀出現後7天內是黃金治療期，越早介入，聽力恢復的機率越高，若能在3天（72小時）內介入效果更佳。若延誤治療，恐導致永久性聽力損失或長期耳鳴，嚴重影響生活品質。

林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫，不可輕忽或自行判斷為耳垢堆積或過度疲勞而延誤診治。日常預防則包括規律作息、控制三高、避免長時間暴露於高噪音環境及紓解壓力，強調聽力異常絕非小事，及早發現與治療，是守住聽覺健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中