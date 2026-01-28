健康網》不是白髮！老化關鍵在屁股 醫師解析隱藏警訊

專家表示，變老不是看白髮，首要觀察的是屁股。臀大肌是「抗衰老儀表板」，民眾不妨從深蹲、臀橋、行走練起，為老化存滿體力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾發覺長白髮就是老了，然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，老化不是看白髮，而是屁股說了算。原因在於，臀大肌不只牽涉外型美觀，更重要的是，臀大肌越厚實，不只降低衰弱，臀肌萎縮、脂肪滲入恐有冠心病、第2型糖尿病風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，先變老的，不一定是白髮，首要觀察的是屁股。也就是說，一個人的臀部肌肉還在、力量足夠，身體通常可以保有一定的水準。人類支撐直立、穩定軀幹、減少跑步時能量流失的關鍵結構，要靠巨大的臀大肌，這塊肌肉本質上是高效率的「生物彈簧」。

請繼續往下閱讀...

他分析臀大肌的3個隱藏功能：

1. 分泌肌肉因子可以抗發炎、抗氧化。

2. 穩定骨盆、預防跌倒。

3. 與全因死亡率呈負相關。

黃軒說明，屁股是「抗衰老儀表板」，進入影像醫學與大數據時代後，醫學界終於「看穿屁股」。一項共納入超過6萬名受試者的MRI研究顯示：臀大肌越厚實、全身握力越好（代表整體肌力），身體衰弱指數越低。不過，一旦民眾的臀肌萎縮，外加脂肪滲入，代表著跌倒、失能、慢病風險全面上升。

屁股形狀藏著糖尿病「早期徵兆」

黃軒接著說，來自《JAMA》一系列研究，在排除BMI後，臀股脂肪（臀部＋大腿）每增加1 個標準差，冠心病風險下降約34%，第2型糖尿病風險下降約49%。但並非所有脂肪都一樣，外層、彈性好、與肌肉共存是「好脂肪」，滲進肌纖維、破壞代謝的是「壞脂肪」。

黃軒提到，臀部是人體最大的骨骼肌群，它是餐後血糖的主要去向之一，糖尿病早期徵兆可能從「屁股開始塌」顯現，比抽血更早出現。男性可能呈現「直接萎縮型」，臀肌快速流失、雄性激素下降＋代謝失衡、早期空腹血糖異常明顯；女性呈現「假性肥大型」，可能外觀看似有肉、實際肌肉已被脂肪滲透，肌肉像「注水肉」，體積在、功能不在。

黃軒警告，不論乾癟或虛胖，只要「不結實」，代謝幾乎一定出問題。腿細肚子大像是「泡芙人」或「亞洲型肥胖」最危險，患病風險卻比「大屁股、粗大腿」的人高許多。

黃軒提醒，民眾務必在變老前存肌肉，年輕時增肌較容易，年長後保肌難度大增，不妨在日常融入保住臀大肌的生活習慣，像是深蹲、臀橋、行走，同時在飲食上注意攝取高品質蛋白質，老化來敲門之前，先準備好站起來應門的體力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法