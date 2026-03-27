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清明掃墓小心恙蟲叮咬 今年全國已累計25例
〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣轉熱，也是恙蟲病的好發季節，清明連假將至，民眾前往郊區掃墓、踏青，小心被恙蟎叮咬，若事後9-12天有發燒、背痛等症狀，加上被叮咬處出現無痛性的「焦痂」，就應儘速就醫治療，以免病情惡化。
高雄市衛生局指出，恙蟲病通報量於每年4-5月開始上升、6-7月達高峰，感染病例數以東部及離島較多，今年截至3月23日全國累計25例恙蟲病確定病例，感染地以花東地區9例最多，高雄市則尚未有病例。
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衛生局提醒，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上並叮咬。根據過往疫情監測資料，近郊山區為恙蟲較常出沒的熱點，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴、戴手套等保護性衣物，將褲管紮入襪內，減少接觸到草叢環境，並可使用防蚊藥劑，離開草叢後儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬。
若前往郊外後9-12天有持續性高燒、頭痛、背痛、出汗、淋巴結腫大等疑似症狀，恙蟎叮咬處出現無痛性的「焦痂」，請儘速就醫並告知醫師相關活動史與草叢暴露史，以利醫師及早診斷、通報並給予適當治療。
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