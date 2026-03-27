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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

清明掃墓小心恙蟲叮咬 今年全國已累計25例

2026/03/27 17:55

衛生所於柴山等熱門登山步道入口處懸掛紅布條及宣導提醒防範恙蟲病，並放置防蚊液供民眾使用。（高雄市衛生局提供）

衛生所於柴山等熱門登山步道入口處懸掛紅布條及宣導提醒防範恙蟲病，並放置防蚊液供民眾使用。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣轉熱，也是恙蟲病的好發季節，清明連假將至，民眾前往郊區掃墓、踏青，小心被恙蟎叮咬，若事後9-12天有發燒、背痛等症狀，加上被叮咬處出現無痛性的「焦痂」，就應儘速就醫治療，以免病情惡化。

高雄市衛生局指出，恙蟲病通報量於每年4-5月開始上升、6-7月達高峰，感染病例數以東部及離島較多，今年截至3月23日全國累計25例恙蟲病確定病例，感染地以花東地區9例最多，高雄市則尚未有病例。

衛生局提醒，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上並叮咬。根據過往疫情監測資料，近郊山區為恙蟲較常出沒的熱點，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴、戴手套等保護性衣物，將褲管紮入襪內，減少接觸到草叢環境，並可使用防蚊藥劑，離開草叢後儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬。

若前往郊外後9-12天有持續性高燒、頭痛、背痛、出汗、淋巴結腫大等疑似症狀，恙蟎叮咬處出現無痛性的「焦痂」，請儘速就醫並告知醫師相關活動史與草叢暴露史，以利醫師及早診斷、通報並給予適當治療。

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