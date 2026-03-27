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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》尿完還想跑廁所？ 泌尿醫推1招排乾淨

2026/03/27 17:04

泌尿科醫師陳冠廷指出，尿不乾淨是因攝護腺肥大造成排尿出口堵塞，在家可嘗試採用「二次小便法」，簡單3步驟有助排尿更順暢，減少殘尿；情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師陳冠廷指出，尿不乾淨是因攝護腺肥大造成排尿出口堵塞，在家可嘗試採用「二次小便法」，簡單3步驟有助排尿更順暢，減少殘尿；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性因攝護腺肥大問題，導致夜尿多、頻尿，甚至因為老是覺得尿不乾淨，一直跑廁所而感到困擾。桃園高美泌尿科醫師陳冠廷指出，這種尿不乾淨的殘尿感，常因攝護腺肥大造成排尿出口堵塞所致，建議在家可嘗試採用「二次小便法」，簡單3步驟有助排尿更順暢，減少殘尿，改善一直跑廁所的情況。

攝護腺肥大易殘尿

陳冠廷於臉書粉專「泌尿戰場 陳冠廷醫師」發文分享，門診中常有患者詢問，每次上完廁所不到10分鐘，覺得好像又想跑廁所尿尿，不勝其擾。他並表示，這種「尿不乾淨」的殘尿感，通常是攝護腺肥大讓排水口塞住，導致膀胱底部的積水清不掉。

「二次小便法」3步驟

陳冠廷進一步說明，如果出現這種狀況而深受其擾，除了配合醫師治療之外，建議在家上次所時，也可嘗試以下這個簡單3步驟的「二次小便法」：

改變姿勢坐著尿：在家裡上廁所時，建議試著坐下來，並將上半身稍微前傾。這個姿勢能讓盆底肌肉最放鬆，讓「瓶蓋（攝護腺）」開得更徹底，減少排尿阻力。

中場休息1分鐘：尿完後，先別急著穿褲子。在馬桶上多待1分鐘，聽聽水聲或深呼吸。通常在這段時間內，膀胱會啟動第二波收縮，把剛才沒排乾淨的殘尿一次清空。

放鬆是材最強推力：提醒千萬不要刻意用力擠尿，過度出力會讓肌肉緊繃，反而導致尿道縮得更緊。小便不是重訓，學會放鬆，才能尿得更順暢。

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