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健康 > 名人健康事

李昌鈺辭世》從臨終5徵兆 醫揭他如何撐到最後一刻

2026/03/28 15:04

神探李昌鈺在生前「撐」著完成口述鉅作，令人動容。根據台北榮總衛教資料指出，臨終有5大症狀，他真的是靠著意志力熬到最後。（資料照）

神探李昌鈺在生前「撐」著完成口述鉅作，令人動容。根據台北榮總衛教資料指出，臨終有5大症狀，他真的是靠著意志力熬到最後。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕神探李昌鈺於過世前2天，完成「如何用現代思維破解冷案」內容，可感受他熱愛自己志業，用盡全部力氣，為世人留下畢生所經、畢生所學。根據台北榮總衛教資料指出，臨終有5大症狀，更讓人感佩李昌鈺的偉大。

李昌鈺除了在生前透露要器捐的意願，他自知身體一天不如一天，要求後輩留下鉅作，在身體每況愈下情況下，以口述方式，讓徒子徒孫整理其內容，據了解，他在完成口述後2天即撒手，令人極為不捨。

台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，「臨終症狀」是指一個人在生命即將結束時身體出現的一些特別狀態或變化，會出現5大症狀：

●意識和認知變化：

1.意識改變和身體功能減弱：體力虛弱、說話減少、沒有辦法自己翻身，即使是簡單動作也感到困難，感覺非常的疲倦、不容易被叫醒、大部分時間處於睡眠狀態等。

2.幻覺與躁動：定向感與辨識能力降低，可能對人、時間、地點或物體產生混淆，像是無意識地拉扯床單、看到已過世的親人、大聲喊叫或雙手在空中揮動等。

3.情緒和心理變化：感到焦慮、害怕或不安，一下子坐起又一下子躺下，或表現出相對平靜。

●進食與消化系統問題：可能會進食量下降、吞嚥困難或消化變慢，不會感覺肚子餓，也不想吃，當體力更虛弱時，可能會有吞嚥困難或容易嗆到情形。

●呼吸系統變化：
1.喉嚨呼嚕聲：因為吞嚥功能變差，口水等分泌物會聚集在咽喉深處，會聽到有伴隨呼吸而產生的喉嚨呼嚕音，即所謂的「瀕死嘎嘎聲」，這聲音並不會造成病人的不舒服，抽痰也無法改善此現象，反而容易導致出血。

2.呼吸變化：因為呼吸中樞退化，有時會出現呼吸不規律、速度淺快、合併張口呼吸或是呼吸由淺慢逐漸加快加深，達高潮後，又逐漸變淺變慢，暫停數秒甚至數十秒之後，又出現上述狀態的呼吸，有人又稱呼這種呼吸型態是「死亡之躍」或「陳氏呼吸」（Cheyne-Stokes breathing）。

●循環系統和體溫變化：
1.末梢循環變差及血壓下降：因血液循環變差，血壓慢慢下降，手部脈搏會逐漸變弱甚至摸不到。
2.體溫波動及皮膚變化：體溫升高或降低，手腳會逐漸冰冷、末梢呈現蒼白或青藍色，有時皮膚會有濕冷的情形。

●排泄問題：可能出現尿液減少或排尿困難，因腎臟功能逐漸退化，尿量慢慢減少，尿液顏色會變深，有時可能一天只排尿1-2次，甚至無法排尿或大小便失禁。

由此可見，李昌鈺「撐」著完成這本書，實在令人感佩！

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