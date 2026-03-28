李昌鈺辭世》他留眼之謎！ 醫揭器官捐贈非人人都能捐

神探李昌鈺在生前有了遺愛人間的想法，僅表示，除了雙眼，其餘皆可捐出。根據耕莘醫院衛教資料指出，有8類人無法器捐，但可以捐贈大體供醫學研究。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「如果還有天堂或地獄，我還是要靠眼睛吃飯」全球著名法醫學家李昌鈺博士早在生前就透露，死後捐出全身所有器官，除了眼睛。根據耕莘醫院衛教資料指出，有8類人無法器捐，但可以捐贈大體供醫學研究。

李昌鈺有現代福爾摩斯之稱，他在27日於美國內華達州家中安詳辭世，1960年自中央警官學校（現為中央警察大學）畢業，並以22歲即拔擢為台灣最年輕警長，4年後前往美國，在1974年取得紐約大學生化博士學位，一生參與數千起重大案件調查。

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據了解，他曾於去（2025）年11月在上海時病倒，健康狀況出現警訊。不過，李昌鈺早在2024年即對外宣布，自己要器捐。不過，耕莘醫院指出有8大類不符合捐贈：

●絕對禁忌症：

1.人類免疫缺乏病毒陽性。

2.庫賈氏病。

3.其他不能控制的感染。

●相對禁忌症：

1.敗血症。

2.開放性結核病。

3.藥物成癮。

4.病毒性腦炎。

罹患以上病症者有意器捐，勸募醫院及醫師須與待移植者的醫院及醫師了解，接受移植者及家屬是否接受，並取得書面同意文件。

●心臟捐贈者標準：

1.過去病史與諸項檢查證實心臟正常者。

2.無顱內腫瘤外之癌症病史。

●肺臟捐贈者基準：

1.年齡不超過60歲。

2.無顱內腫瘤外之癌症病史。

3.無長期抽菸之病史（≦20Pack-years） 。

4.胸部X-光等檢查顯示肺部無嚴重感染。

5.在PEEP＝5 cmH2O下，呼吸100%氧氣，其PaO2＞300mmHg；呼吸40%氧氣時，其PaO2＞100mmHg。

●肝臟捐贈者基準：

1.無顱內腫瘤外之癌症病史。

2.肝功能可接受。

●腎臟捐贈者基準：

1.無顱內腫瘤外之癌症病史。

2.腎功能可接受。

●胰臟捐贈者基準：

1.年齡5歲至55歲。

2.無糖尿病病史，如無法確定者須檢查糖化血色素（HbA1C）。

3.無慢性酗酒。

4.無胰臟炎。

5.無顱內腫瘤外之癌症病史。

●眼角膜捐贈者基準：

1.一般無特別年齡限制，但嬰幼兒則不建議。

2.無全身性病毒或細菌感染（如Ｃ型肝炎）。

3.無白血病及淋巴癌。

4.無青光眼、虹彩炎或眼部腫瘤病史。

5.角膜情況佳（無明顯角膜炎且未曾動過角膜手術者）。

根據器官捐贈協會衛教資料指出，一般來說，僅在腦死的狀況下，才得施行器官捐贈（腦死佔所有死亡人數的1%）。在現行法律下，除了捐贈者本身的意願外，也要取得捐贈者家屬的同意書，始得進行器官捐贈。

此外，器官捐贈是要等到所有救命措施都失敗，醫療人員與病患家屬開始討論死亡時，才會被提出的問題。所以表達了器官捐贈的意願，並不會影響到應有的醫療照顧品質。而移植小組要一直等到家屬同意並簽署器官捐贈同意書後，才會被通知。醫護人員會竭盡所能來挽救病患的生命，不會因病人或家屬作器官捐贈的決定而有所疏忽。

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