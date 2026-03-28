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健康 > 名人健康事

李昌鈺辭世》家族有百歲長壽基因 醫：未做到4關鍵辜負好基因

2026/03/28 20:50

前立委游毓蘭（左）哀嘆李昌鈺僅87歲壽命太「短」了。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，基因有了但不代表就直奔「長壽」。（取自游毓蘭臉書）

前立委游毓蘭（左）哀嘆李昌鈺僅87歲壽命太「短」了。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，基因有了但不代表就直奔「長壽」。（取自游毓蘭臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕神探李昌鈺博士一生以「讓證據說話」為辦案依據。前立法委員游毓蘭於臉書上指出，神探家族有長壽基因，她一直相信博士可以活到120歲，「他家可是有百歲人瑞的基因」。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，長壽基因其實是一組叫做 Sirtuin（沉默基因）的蛋白家族，被活化更能延緩老化。

李昌鈺的母親王淑貞女士，壽命為106歲，且她生了13個孩子（5男8女），多數孩子步入高齡後仍很活躍。游毓蘭哀嘆李昌鈺僅87歲壽命太「短」了。

李思賢在「思思醫師」官網分享，長壽基因其實是一組叫做 Sirtuin（沉默基因） 的蛋白家族。它們從能量代謝、發炎反應、線粒體運作這些最底層的細胞機制去啟動「修復模式」。當它們活化時，細胞就會變得更有效率、更會自我清理、也更能延緩老化。

而這個家族有7個成員（SIRT1–SIRT7），其中最被研究的SIRT1和SIRT3是抗老化圈的主角。SIRT1負責調整基因表達、啟動 Autophagy（細胞自噬）並減少慢性發炎；SIRT3則待在線粒體裡，讓能量產生更順暢、自由基更少。這兩個基因的共同燃料是NAD⁺。

當NAD⁺濃度高時，Sirtuin會像被開關打開一樣，帶動一連串修復反應。這也解釋了為什麼斷食、低醣飲食、運動這些「讓身體暫時處於能量不足」的狀態，反而能促進健康與長壽。

李思賢指出，基因有了但不代表就直奔「長壽」，睡眠、飲食節律、運動與壓力管理才是讓基因願意「打開」的真正關鍵。日常飲食裡像藍莓、可可、橄欖油、紅酒這些含多酚的食物，也能自然推動 Sirtuin的活性。

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