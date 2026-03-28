李昌鈺辭世留器捐心願 高齡能捐嗎？ 專家：年紀不是關鍵

鑑識專家李昌鈺辭世，享壽87歲。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕被譽為「華裔神探」的旅美刑事鑑識專家李昌鈺，於美國時間27日在內華達州住家辭世，享壽87歲，他生前曾在專訪中透露已立好遺囑，除保留眼睛外，將捐出全身遺愛人間。消息曝光後，也引發外界關注「高齡是否能器捐」，對此，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，台灣目前並未設年齡上限或下限，從嬰兒到高齡者，只要符合條件，都能成為器官捐贈者。

李昌鈺在2014年接受「世界日報」專訪時曾提到，自己已寫好遺囑，將捐出所有器官「除了眼睛」，笑稱「還要靠眼睛吃飯」。此次辭世消息傳出，也再度引起器捐議題討論。

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李明哲今（28日）受訪時直言，高齡確實可能影響器官品質，例如功能退化或血管鈣化，進而影響移植效果，必要時也可能放棄使用該器官，但「這是醫療判斷，不是單純用年齡一刀切」。依臨床經驗，不乏超過85歲的器官捐贈案例，甚至也有接近90歲者。

他指出，臨床評估器官捐贈重點在器官功能與是否存在「禁忌症」，例如活動性癌症或嚴重感染，這類情況可能將病菌或癌細胞帶給受贈者，因此必須排除。醫療團隊會透過標準檢查，確認捐贈者是否具備安全條件，並全面評估各器官功能。

「不是完全照規則配就好，臨床還是會替病人把關。」李明哲表示，我國器官分配採「順位原則」，未將年齡納入配對條件，但臨床仍會視情況調整，若捐贈者與受贈者年齡差距過大，例如高齡器官分配給年輕患者，可能影響使用年限與預後，醫師會評估是否適合，必要時改由下一順位接受。一般而言，年齡差距超過30歲才較可能成為考量，若差距不大，多半不會特別處理，也不會揭露捐贈者詳細資訊。

李明哲觀察，過去器官捐贈多為年輕車禍腦死個案，如今則多為中風、心肌梗塞等疾病，捐贈者年齡明顯提高，高齡器捐已是常見情況。他也指出，一名潛在的捐贈者可幫助8名器官衰弱者、逾70名組織移植患者（包括眼角膜、皮膚、骨骼等），關鍵不在年齡，目前台灣從嬰兒到高齡者，只要符合腦死判定與醫療條件，皆有機會成為捐贈者。

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