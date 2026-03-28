李昌鈺辭世》傳他拒開刀抗腦瘤 醫揭「視力模糊」恐是第一徵兆

中國媒體指「神探」李昌鈺因腦瘤辭世，他得知罹病後，選擇保守治療，「不穿刺、不開顱」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中國媒體傳神探李昌鈺博士罹患腦瘤。他得知得病後，選擇保守治療，明確表示「不穿刺、不開顱」，希望以平靜去接受自己的病灶。根據國泰醫院衛教資料指出，然而有許多因素可能與腦瘤有關，如遺傳、外傷、免疫性、環境因素或某些物理或化學因素，甚至病毒感染等等，但都無法確定，所以長了腦瘤的人，也無法追究其原因。

據前立委游毓蘭於臉書上指出，李昌鈺去（2025）年11月時於上海昏倒，當時他應該就已知自己病況，他對生死看得很透徹，在生前就交代家人，不辦任何公開追思會，選擇最平靜的方式揮別大家。

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據了解，李昌鈺在11 月在耶魯大學醫院檢查時，確診患有腦膠質瘤，當時已有積水狀況。

國泰醫院指出，腦瘤應該稱為顱內腫瘤，泛指長在顱骨腔內的瘤。腦瘤有的是由腦組織發生的，也有是由腦膜或其他顱內組織發生的，當然也包括從腦以外的如乳癌、肺癌、腎癌、胃腸癌等轉移來的惡性腫瘤。此外，腦瘤會陸續發生以下8種症狀：

1.視力逐漸模糊，視野逐漸狹窄：這是因為腦瘤造成腦壓增高，壓迫視神經，引致視力模糊，看東西迷濛而不真實。至於視野的缺損，則多在兩側，好像有布簾遮住般。少數視力差的老年病患，在接受白內障手術後，視力並未獲得改善，也是因為長腦瘤之故。

2.眼睛外觀變形：包括眼皮下垂、眼球外突、眼睛無法往外看等，這是因為負責眼球運動的腦神經受損，問題在腦部而不在眼睛。

3.單側聽力變差：先是平衡及聽神經（第八腦神經）受壓，有陣發性的耳鳴、聽力逐漸變差、有可能伴隨著同側臉麻，接著腦幹處負責顏面感覺的三叉神經（第五腦神經）以及負責吞嚥的舌咽神經、迷走神經及腦幹受壓迫，造成吞嚥困難、步態不穩、甚至視力模糊，這是典型聽神經瘤引起的症狀。

4.吞嚥困難以及步態不穩：吞嚥食物（尤其是流質）時常會嗆到，聲音沙啞，無法大聲，下肢緊繃，無法大步邁開，容易摔倒。這些是後顱窩腫瘤壓迫舌咽神經、迷走神經以及腦幹所引起的症狀。

5.單側肢體麻木或者無力：類似中風的症狀，但不及中風來得急遽，而是漸進性的。這是因腦中負責運動功能的錐體束系統，受到壓迫所造成。

6.人格的改變：大腦的額葉或者顳葉受到侵犯時，會有記憶明顯變差、情緒失控、行為舉止錯亂、答非所問等異常的症狀。

7.荷爾蒙的異常：年輕婦女無故停經及乳汁過度分泌；手腳、鼻子、下巴慢慢變大，鞋子逐漸穿不下；月亮臉、水牛肩、身軀肥大、四肢瘦小，這些都有可能是腦下垂體腺瘤不正常分泌的荷爾蒙所致。

8.癲癇的發作：也有部分腦瘤是以癲癇的形態表現：嘴角抽搐、手腳痙攣、然後全身性發作。

若是李昌鈺腦瘤部位也讓他有上述症狀，真令人不捨的是，他利用人生倒數階段，決定以口述方式，記錄他最後的鉅作，真的是「生命之作」。

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