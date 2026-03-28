李昌鈺辭世》罹腦瘤確診時已積水 醫曝最新治療與存活關鍵

神探李昌鈺驚傳罹患腦膠質瘤。根據和信醫院衛教資料指出，近年腦膠質瘤治療有長足進步，預後情況也不錯。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕神探李昌鈺罹患腦膠質瘤，去（2025）年底確診時已有積水。根據和信治療中心醫院衛教資料指出，當神經膠細胞突變而異常增生，形成惡性腫瘤，稱之為「腦膠質瘤」。腦膠質瘤惡性度由低至高共1-4級。

和信醫院說明，頭顱是密閉空間，腫瘤生長會搶走正常細胞的空間，推擠周圍組織而形成影像檢查上所見「腦水腫」，進而產生會讓人自睡夢中驚醒的頭痛、視力模糊甚至癲癇等症狀。腫瘤也會干擾神經元工作效能，進而造成神經功能障礙。

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根據世界衛生組織（WHO）標準，依惡性度由低至高分為1-4級：

●第1級：毛狀細胞星細胞瘤。惡性度最低，生長緩慢，通常可透過手術完全切除，長期存活率高。

●第2級：星狀細胞瘤。低惡性度，雖然生長較慢，但有機會隨時間進展為高惡性度腫瘤，且容易侵犯鄰近組織，較難完全切除。

●第3級：間變性星狀細胞瘤。高惡性度，細胞型態呈現明顯異常，生長較快，需結合手術、放射治療和化學治療。

●第4級：膠質母細胞瘤（GBM）。惡性度最高、最常見，生長最迅速，會出現血管增生和腫瘤壞死，預後較差，治療極具挑戰性。

和信醫院指出，近年腦膠質瘤治療有長足進步，包括手術、放射線治療、化學治療藥物或標靶治療。治療方法的選擇牽涉病患年紀和健康狀況、腫瘤大小、惡性度及腫瘤所在腦部位置等因素。神經外科手術移除腫瘤，可緩解腦水腫，有助於神經障礙之恢復。

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