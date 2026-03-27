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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》上大號慎防猝死！醫談「順便」撇步

2026/03/27 20:26

近日一名年約50歲的男子，驚傳於廁間猝死。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日一名年約50歲的男子，驚傳於廁間猝死。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名年約50歲的男子，驚傳於廁間猝死；據報導，檢方推測死因為如廁時過度用力導致。腸胃科醫師吳文傑在臉書粉專「吳文傑醫師的健康筆記」表示，不少人上大號時，會不自覺屏住呼吸用力，這很可能會造成猝死，不可不謹慎。

大家有沒有過這種經驗？便秘蹲廁所時，不自覺會屏住呼吸、滿臉通紅地向下用力，這有「馬桶上的猝死」的危機！為什麼「憋氣用力」很危險？吳文傑表示，當我們憋氣用力排便時，醫學上稱為「伐氏操作」（Valsalva Maneuver），這會引發體內的壓力連鎖反應：

腦壓衝頂：憋氣會引起胸部壓力變高，阻礙血液回流心臟，導致腦部靜脈淤血，腦壓瞬間飆升。

血壓震盪：用力時血壓先降後升，放鬆那一刻血壓更會補償性「反彈」，這對血管硬化或有動脈瘤的朋友來說，極易誘發腦中風。

心臟負擔：劇烈的壓力變化會干擾心律，對於心血管疾病患者，可能誘發心肌梗塞或致命的心律不整。

吳文傑提供「順便」小撇步

為了保護血管，如廁時請記住這四招：

緩緩吐氣：用力時「微張嘴巴、慢慢吐氣」，不要憋死勁。這就像是幫體內裝了洩壓閥，避免壓力直衝腦門。吳文傑建議「呼氣發聲法」：「用力時發出『嘶——』或『哈——』的長音」。

這樣既能維持適度的腹壓幫助排便，又能避免聲門完全關閉導致的胸腔壓力暴衝，是心血管疾病患者最安全的替代方案。

腳踩小凳：墊高雙腳可以讓直腸角度變直，排便更順暢，自然不需要過度用力。

改善腸道：補充足夠水分與益生菌（如優格），從根本減少便秘發生的機會。

注意「如廁溫差」：寒冷會讓血管收縮，基礎血壓升高。提醒長輩半夜起床如廁時，一定要加件外套。

最後吳文傑提醒，家中的長輩如廁時，千萬急不得！保持順暢，才是護心、護腦的長久之計。

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