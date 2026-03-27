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健康網》酪梨不只是好油！ 專家：這些食物搭它吃 營養也翻倍

2026/03/27 17:56

營養師曾建銘指出，吃酪梨不只是為了攝取好油，有助養腸道、護血管，其更重要的角色，其實是助攻營養吸收；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，吃酪梨不只是為了攝取好油，有助養腸道、護血管，其更重要的角色，其實是助攻營養吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨富含優質脂肪，也是餐桌上的營養好食材。營養師曾建銘指出，吃酪梨不只是為了攝取好油，有助養腸道、護血管，其更重要的角色，其實是助攻營養吸收。研究發現，酪梨若與富含β-胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜、番茄或地瓜一同食用，可顯著提升吸收率達4-6倍，直接讓整盤菜的營養價值翻倍升級。

酪梨3大營養作用

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，酪梨營養價值不只是好油，還具有以下成分與作用：

營養界的最強助攻手：酪梨不只富含營養，也能幫助其他食材的營養被吸收。研究發現，將酪梨和富含維生素A前驅物（β-胡蘿蔔素）的食物一起吃，如搭配南瓜、胡蘿蔔、番茄或地瓜，吸收率甚至可暴增4-6倍，營養價值直接翻倍升級。

正確替換養腸護血管：大家都聽過酪梨護心，但重點不是加法，而是替換法。如果平常炸物照吃，飯後再喝加糖酪梨牛奶，只會越喝越胖。當你做對替換，不僅能改善壞膽固醇（LDL），所含高纖與不飽和脂肪，還讓腸道環境更健康。

富含葉黃素護腦顧眼：酪梨含有葉黃素，本身的優質脂肪剛好能幫助這些脂溶性營養素利用。有研究觀察到，規律攝取酪梨，不僅血中的葉黃素濃度會上升，連專注力等認知表現也有改善潛力。

3族群怎麼吃一次看

曾建銘表示，在台灣的食物分類裡，酪梨屬於油脂類。一顆中等大小的酪梨大約有 240~300大卡，絕對不能無上限狂吃。一般健康族群一天建議吃1/4到半顆，大約等於1- 2份油脂。減重/體脂控制者務必記得替換原則，若這餐吃了1/4顆酪梨，炒菜油、沙拉醬或是飯後堅果就要減量，才不會熱量超標。

此外，對於晚期慢性腎病（需限鉀）患者來說，因酪梨是標準的高鉀食物。若血鉀已經偏高，建議盡量避開；如果數值正常但需要控制，一天最多吃1- 2 薄片，約1/6顆以下解饞就好，並提醒吃之前一定要先與營養師確認。

曾建銘強調，吃酪梨不是為了趕流行，而是要吃懂它的價值。下次不妨將酪梨當成你的「優質替換選項」與「營養放大器」。

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