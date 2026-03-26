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健康 > 杏林動態

北醫大攜手台積電推醫學科學教育 達文西機械手臂走進國小校園

2026/03/26 20:15

北醫大與台積電慈善基金會於古亭國小舉辦「醫學生帶你玩科學」公益活動，帶領孩童認識達文西機械手臂。（北醫大提供）

北醫大與台積電慈善基金會於古亭國小舉辦「醫學生帶你玩科學」公益活動，帶領孩童認識達文西機械手臂。（北醫大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕醫學、科學向下扎根！台北醫學大學攜手台積電慈善基金會啟動醫學科學教育，將醫師的好幫手「達文西機械手臂」首度帶進台北市10所國小校園，並透過醫學系學生的實際引導，讓孩子有機會近距離接觸先進醫療科技，從互動體驗建立基礎認識。

三方合作計畫今天正式啟動，後續將與台北市古亭國小、吳興國小、健康國小、福德國小、銘傳國小、民權國小、金華國小、博愛國小、民族國小、興雅國小等10校合作，讓小朋友有機會透過遊戲及先進醫療器材，對醫學及科學有更進一步的認識。

台北市教育局長湯志民提到，市府長期推動科技與跨域學習，盼從小培養孩子的科技素養與學習興趣，在北醫大及台積電慈善基金會與小學三方合作下，透過體驗活動讓孩子了解科學、醫療方面的內容，是很難得的資源，有助於拓展學童視野、豐富學習經驗，甚至可以藉此讓孩子產生要好好照顧身體的想法。

北醫大校長吳麥斯指出，此跨界合作源於雙方在機械手臂的共同發展基礎，台積電具備精密工程與先進科技專業，學校則長期深耕機械手臂於臨床醫療的運用，在微創手術快速發展的關鍵時期，藉此推動醫學與科學教育向下扎根。在這過程中，也讓北醫大學生有機會將所學以公益形式回饋社會，對學校來說，亦有助引進外部優質資源及拓展學習視野，強化跨域人才培育。

台積電慈善基金會則表示，近年致力推動技職培力與職業探索，並與政府醫療體系、學術機構及產業夥伴展開合作，透過多元課程與體驗設計，讓孩子接觸專業知識。此次與北醫大合作，盼以更貼近孩子的方式，引導學童認識醫學與科學，為校園學習待出新的啟發。

北醫大攜手台積電慈善基金會將達文西機械手臂走進國小校園。（記者楊綿傑攝）

北醫大攜手台積電慈善基金會將達文西機械手臂走進國小校園。（記者楊綿傑攝）

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