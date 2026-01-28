自由電子報
健康 > 杏林動態

春節慢性處方箋用藥 台中慈濟醫院31日可提前領

2026/01/28 10:33

台中慈濟醫院藥師沈逸婷提供「提前領藥小卡」，讓鄉親們倍感安心。（慈濟提供）

台中慈濟醫院藥師沈逸婷提供「提前領藥小卡」，讓鄉親們倍感安心。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕今年農曆春節連假長達9天，台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷提醒民眾，春節假期長，各醫院也都會調節上班時間，別忘了備足慢性病用藥，才能好安心過春節，台中慈濟醫院將自31日（本周六）起開動春節期間慢箋領藥作業，讓病友提前備足藥品。

台中慈濟醫院配合衛福部健保署，提供慢性病人春節提前領藥政策，如果連續處方箋領藥日期落在春節的2月16日到21日（除夕至初五），可提前在1月31日起開始領取慢箋藥品，確保藥品不中斷。藥學部也在領藥窗口發放提醒卡，讓慢箋病友提前備藥。領藥可以預約，不必久等，電話04-25363315，也可以點選網路https://taichung.tzuchi.com.tw/index.php/jiu-yi-fu-wu/2023-02-08-03-09-10在官網登記，手機也可以掃描新聞圖片QR-Code預約。

慢性處方箋領藥日落在春節期間（除夕至初六），可以自1/31起開始提前領慢箋用藥，避免春節期間發生無藥可用的狀況。（慈濟提供）

慢性處方箋領藥日落在春節期間（除夕至初六），可以自1/31起開始提前領慢箋用藥，避免春節期間發生無藥可用的狀況。（慈濟提供）

藥師沈逸婷表示，春節外出走春旅遊、拜年活動頻繁，部分長輩迷信「過年吃藥不吉利」，於是自行減藥或停藥，造成血壓飆高、血糖失控，而緊急就醫，強調慢性病治療必須長期穩定控制，一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔。叮嚀民眾「記得吃、不少吃、注意吃」用藥安全三大原則。

沈逸婷表示，落實「記得吃」條件，建議善用手機鬧鐘或提醒工具，避免因外出拜年或旅遊行程繁忙而忘記吃藥；其次是「不少吃」，切勿自行減藥或停藥，他指出，慢性病控制是長期抗戰，隨意調整藥量可能讓病情惡化；最後是「注意吃」，過節飲食豐盛，團圓餐敘、進補習慣普遍，務必留意食物與藥物的交互作用。

沈逸婷並提醒民眾，酒精不宜與藥物同時服用，尤其止痛藥、降血糖藥及鎮靜安眠藥絕對不能配酒吃！此外，橘子、葡萄柚等柑橘類水果，會影響肝臟代謝藥物的酵素，服用降血壓或降血脂藥物的慢性病友應避免大量食用，以免藥物濃度過高增加中毒風險。還有常見的當歸、人參等補品，也可能與抗凝血藥物產生交互作用，增加出血機率也要多小心。

春節前夕慢箋提前領藥多，建議鄉親可以多利用，台中慈院提供的三種預約領藥方式﹐避免大排長龍，方便又快速。（慈濟提供）

春節前夕慢箋提前領藥多，建議鄉親可以多利用，台中慈院提供的三種預約領藥方式﹐避免大排長龍，方便又快速。（慈濟提供）

