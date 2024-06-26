健康網》黑豆干鈣質大勝豆漿！ 營養師教私房菜「鈣」營養

營養師指出，如果吃全素食，或者不攝取乳製品者，蛋白質就可以多選擇鈣質豐富的豆製品，像是黑豆干、小方豆干。（圖擷取自吳佳穎臉書「營養師 拉拉-吳佳穎」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「豆漿可以代替鮮奶，當作補鈣的來源嗎？」營養師吳佳穎於臉書粉專「營養師 拉拉-吳佳穎」發文指出，很多人都誤會豆漿的鈣質含量很高，但是1份190c.c的無糖豆漿，只有23毫克的鈣質，而黑豆干、小方豆干則分別有124毫克、275毫克鈣質。如果吃全素食，或者不攝取乳製品者，蛋白質就可以多選擇鈣質豐富的豆製品。

5步驟美味上桌

食材：先備齊豬肉絲 200g、黑色大豆干1.5片、蔥1支、大辣椒1支、橄欖油、香油0.5大匙、靈魂醬料辣醬1茶匙；調味料則準備米酒1大匙、醬油1大匙、蠔油1/2大匙，接著按照以步驟：

請繼續往下閱讀...

1️、蔥切段、大辣椒切小段、大豆干切絲，切絲後泡水3分鐘。

2️、鍋內下1大匙橄欖油，將豬肉絲炒到無血色後取出備用。

3️、原鍋下1大匙橄欖油，將豆干絲炒到金黃色後取出備用。

4️、原鍋下蔥段、辣椒爆香，再加入豬肉絲、豆干絲拌炒，接著加米酒及調味料（醬油、蠔油）拌炒均勻。

5️、起鍋前淋上香油及辣醬，再次拌炒均勻即完成。

「豆」陣來比鈣 豆腐、豆干類最高

吳佳穎指出，大家都知道補充鈣質最好的食物來源就是「乳製品」，1份牛奶240c.c.就有240毫克的鈣質，但是除了乳製品，有些豆製品的鈣質含量也不錯，同樣是豆製品，食物的鈣質含量卻不同，以下是每份（含有7公克蛋白質的豆魚蛋肉類份量）豆製品的鈣質含量（毫克）：

嫩豆腐：18毫克。

豆漿：23毫克。

黃豆：39毫克。

傳統板豆腐：116毫克。

三角油豆腐：119毫克。

黑豆干：124毫克。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法