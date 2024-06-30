健康網》女替換食材怒鏟16公斤 醫：「它」代麵條熱量僅1/3

醫師表示，將麵條換成冬粉，熱量和升糖指數都只有原先的1/3，還富含膳食纖維，有助消化健康，增加飽腹感；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小君是麵食控，每天1杯含糖飲料，結果體重飆升、血糖也超標，戒掉習慣的飲食容易有剝奪感，長久下來難以堅持，醫師蕭捷健指出，其實只要用8招「飲食替代方法」，像是奶精改鮮奶、珍珠改寒天......並提到，只要將麵條換成冬粉，熱量和升糖指數都只有原先的1/3，還富含膳食纖維，有助消化健康，增加飽腹感。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，改掉習慣很難，但是增加新習慣很簡單，執行「食材替換法」後的小君搭配運動，果真瘦身成功，減掉了16公斤，而且還覺得過往飲食很膩，現在的飲食比以前更美味，身體更輕鬆。

請繼續往下閱讀...

●砂糖、蔗糖改成甜菊糖、羅漢果糖、阿洛酮糖：這些天然甜味劑不含熱量，可以享受甜味而不用擔心攝入額外卡路里；不升血糖，甜菊糖和羅漢果糖不會像砂糖那樣刺激血糖和胰島素，幫助控制食慾；還能滿足甜食慾，天然代糖能滿足甜食需求，不像阿斯巴甜實驗室合成的吃了不安心，不會感到被剝奪，更容易堅持健康飲食。

●珍珠改成寒天：用寒天代替珍珠，讓你享受清爽又減脂的烏龍茶，寒天是一種從紅藻中提取的天然凝膠，富含膳食纖維，低熱量。每100克寒天僅含10卡路里，根本可以不用算，卻能延長飽腹感，促進消化健康。

●用牛奶代替奶精：牛奶富含鈣和維生素D，有助於強健骨骼，而奶精含油脂，甚至某些國家路邊攤奶茶都是人工添加劑和反式脂肪，比喝酒還糟；牛奶含有較高蛋白質，有助於增強肌肉和免疫系統，而奶精幾乎不含蛋白質；抑制食慾，牛奶的天然糖分比奶精的人工甜味劑更健康，避免血糖波動。

●用冬粉代替麵條：冬粉的升糖指數較低，每100克約含50卡路里，而麵條則含150卡路里，熱量和升糖指數都只有1/3。冬粉富含膳食纖維，有助於消化健康，增加飽腹感（鵝肉和冬粉真的很搭）。

●用希臘優格代替沙拉醬：希臘優格富含蛋白質，低熱量低脂肪，口感細膩。沙拉醬則含有大量油脂，千島凱薩有大量大豆油，容易發胖，還可能促進發炎症反應。

●綠豆湯代替米飯：綠豆湯的升糖指數低，每100克約含70卡路里，而米飯則有130卡路里。重點是升糖指數只有飯的1/3，綠豆湯富含膳食纖維，有助於消化健康，增加飽腹感。

●紫薯：營養更豐富的健康主食用紫薯代替馬鈴薯，吃得更美味又營養，紫薯的升糖指數約為50，比馬鈴薯的78低。紫薯富含抗氧化劑、維生素A和C，有助於視力和皮膚健康。

●杏仁粉：麵粉的健康替代品，用杏仁粉代替麵粉，享受低升糖、高營養的烘焙美食。杏仁粉的升糖指數低，約20到25，麵粉則約70到75。杏仁粉富含蛋白質、健康脂肪和膳食纖維，有助於增強飽腹感，減少暴飲暴食，還含有維生素E和鎂，促進皮膚健康和免疫系統。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法