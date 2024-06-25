健康網》豆花配料熱量大公開！ 愛玉才2大卡 最高竟是「它」

單純芋頭一份60克熱量約75大卡，但裹上砂糖熱量約150大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在天氣可說是「酷暑」，這也使得冰品、豆花店生意好得不得了。好食課營養師Christina 楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文分享，豆花常見配料及湯品熱量，以下為一份做計算，前三名分別為：糖漬水煮花生仁，60克熱量約230大卡；裹上砂糖的芋頭，60克熱量約150大卡；60克黑糖珍珠約135大卡。而愛玉則是熱量最低的，100克才2大卡。

常見配料熱量比一比

楊婷貽表示，以下熱量由高到低排序，皆以一份（豆花店一湯杓）熱量做計算，視各店家成分、份量熱量會略有不同。

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花生仁：糖漬水煮花生仁60克，熱量約230大卡。

芋頭：單純芋頭一份60克熱量約75大卡，但裹上砂糖熱量約150大卡。

珍珠：純珍珠60克約105大卡，加上黑糖漿約135大卡。

芋圓：純芋圓一份60克熱量約95大卡，但加黑糖漿約125大卡。

蜜花豆：60克熱量約120大卡。

湯圓：一份60克熱量約115大卡。

布丁：一份100克熱量約110大卡。

粉粿：純粉粿一份100克，熱量約65大卡，但加糖漿約100大卡。

薏仁：一份60克熱量約95大卡。

綠豆/紅豆：未加糖一份60克熱量70大卡。

仙草：一份100克熱量約20大卡。

愛玉：一份100克熱量約2大卡。

楊婷貽說，單純豆花一碗約200克，熱量80大卡，加糖水100克熱量70大卡，無糖豆漿則是100克熱量35大卡。她建議，吃豆花可以優先選擇無糖豆漿作為基底，配料建議以綠豆、仙草、愛玉為優先。也可看店家粉粿、芋頭，是否有加糖來挑選。

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