健康網》量血壓手別亂擺！ 研究：「2姿勢」易誤診為高血壓

醫師表示，量血壓時手臂應支撐在桌上，錯誤的姿勢可能會導致高血壓的誤診，像是把手臂放膝上或手臂懸空在身側；圖為情境照。（圖取自shutterstock）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕量血壓時，您有留意過自己的手臂姿勢嗎？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」引述《JAMA Internal Medicine》期刊研究指出，量血壓時錯誤的手臂姿勢可能會使數值偏高，導致高血壓的誤診或不必要的治療，像是把手臂放膝上或手臂懸空在身側，沒有好好放在桌面支撐，就容易使量測數據偏誤。

這是1項在美國馬里蘭州進行的隨機交叉臨床試驗，招募了133位年齡介於18-80歲的參與者。研究人員將參與者分別安排在3種不同的手臂姿勢下進行血壓測量。第1種為手臂支撐在桌上，並保持手腕與心臟水平，這是標準姿勢；第2種為手臂放膝上，手臂放在大腿上而非桌面；第3種為手臂懸空在身側，手臂沒有支撐，自然懸垂在身側。

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研究結果顯示，當手臂「未放在桌面支撐」時，如手臂放膝上、手臂懸空在身側，收縮壓及舒張壓都有明顯升高的情況。 這些數據顯示，不正確的手臂姿勢可能會使血壓測量結果過高，增加被誤診為高血壓的風險。尤其是對於那些血壓較高或健康風險較高的族群，這種誤差不容忽視，可能導致不必要的憂慮或過度治療。

正確測量血壓4招

●先休息5分鐘：在量血壓前，記得先靜坐休息至少5分鐘，讓身心平靜下來，避免因焦慮、緊張或疲憊影響測量結果。

●手臂支撐在桌上：確保上臂有支撐，並讓上臂中間位置與心臟保持同一水平，以取得更準確的血壓數值。

●避免手避懸空或隨意放置：量血壓時不要讓手臂懸垂於身側或隨意放置在膝上，以免因姿勢不穩造成血壓讀數偏高。

●放鬆呼吸，穩定姿勢：測量血壓時，應保持安靜、放鬆，雙腳平放自然踩地的狀態，避免說話或呈現緊張狀態， 能讓數據更準確。

陳潔雯說，這項研究提醒我們在家中自我監測血壓或在醫療機構進行血壓量測時，都要注意「保持正確的手臂姿勢」，以避免不必要的誤差，確保健康數據的準確度，才能有效的進行健康管理。

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