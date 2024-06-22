健康網》吃4甜品不再怕胖！ 營養師：霜淇淋熱量比冰淇淋低

霜淇淋乳脂肪含量相對較低，且通常空氣含量較多，成品相較於冰淇淋看起來較蓬鬆，熱量也相對較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人認為天冷容易餓，也容易胖，但其實夏天也是個易胖的季節。好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文表示，若各式冰涼甜點一沒吃對方法，就容易變脂肪堆積在腹部及臀部。照下面方法吃就不易胖，例如將手搖飲的珍珠奶蓋，換仙草愛玉；豆花減少糖水量，或換成無糖豆漿；剉冰不一人獨食，或分餐分日吃完；熱量排序：霜淇淋<冰淇淋<聖代。

手搖飲

方法一：大杯換中杯 全糖改無糖

楊哲雄說，把大杯（700毫升）換中杯（500毫升），光同一杯飲品點全糖，糖量就可能少去10-30克，約40-120大卡。而全糖如果能換至無糖當然最好，如果一時無法接受，可循序地勁減糖，大約可少50克糖，約200大卡。

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方法二：少珍珠奶蓋 換仙草愛玉

他提到，珍珠及奶蓋算是手搖飲配料中的魔王，兩者熱量大約落在150-230大卡之間，如果換成愛玉、蘆薈、仙草等低卡配料，約可少100-150大卡。

豆花

方法一：減少糖水量 換無糖豆漿

楊哲雄指出，豆花一碗糖水熱量約100-150大卡左右，而無糖豆漿則大約30-60大卡，兩者替換約可減少50-100大卡，還可增加蛋白質的攝取。

方法二：少花生蜜豆 圓類挑一種

他說，花生、蜜花豆一份熱量約90-150大卡，而粉圓、芋圓、地瓜圓、湯圓等，圓類皆是澱粉，如果要選料只要挑選一種就好。

豆花一碗糖水熱量約100-150大卡左右，花生、蜜花豆一份熱量約90-150大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

剉冰

方法一：少淋醬及煉乳 以清冰為基底

楊哲雄提到，許多剉冰會淋上果醬或煉乳調味，但煉乳一湯匙約有40-50大卡，一份剉冰淋的煉乳可能就有150大卡多；而果醬一湯匙也大約40大卡，建議以不加任何糖水、煉乳、醬料的清冰為基底最好。

方法二：不一人獨食 分餐分日吃

他說，獨樂樂不如眾樂樂，快樂的同時也可將熱量分享出去，本來一份500大卡的冰分給5人吃，就可大大減少一人吃掉的熱量。又或是分天分時段吃，並注意一日的熱量攝取，如果吃了點心，正餐記得也要減少熱量的攝取。

冰淇淋

方法一：甜筒換紙杯 減少50大卡

楊哲雄指出，很多人選擇吃冰，比起用碗或紙杯裝，更愛用餅乾甜筒，但一個餅乾甜筒大約就有40-60大卡，60公斤成人約需慢跑7分鐘，才能消耗掉一個餅乾甜筒。

方法二：霜淇淋<冰淇淋<聖代

他表示，霜淇淋乳脂肪含量相對較低，且通常空氣含量較多，成品相較於冰淇淋看起來較蓬鬆，熱量也相對較低，而聖代因為還有淋巧克力醬等調料，熱量一杯約250-300大卡，若換成霜淇淋約可少150大卡。

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