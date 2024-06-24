健康網》炎夏熱「暑」人！ 掌握防曬3原則安心出遊

專家指出，曬完太陽之後，可多吃菠菜、牛番茄、茄子等食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季越發炎熱，出門在外，別忘了防曬工作。中原大學生物科技學系副教授招名威分享，要避免皮膚受傷，有簡單3方法：戴墨鏡、選擇合適防曬係數（SPF）產品，或從飲食方面著手，多吃含有大量維生素A、C、E的蔬果如菠菜、胡蘿蔔、柑橘和堅果類等食物等。

招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文指出，他的第1招是戴墨鏡，這個墨鏡一定是同時有可抗UV和偏光效果，當然這不僅僅是防強光，還可以保護視網膜減少暴露紫外線，外在因素少了，眼睛老化的程度就會減緩，否則老花會越來越嚴重。

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第2招，使用正確且適合自己的SPF產品，大眾常認為係數越高越好，招名威闢謠，防曬乳的防曬系數SPF越高，確實代表越不容易「曬傷」，不過SPF代表的是延後皮膚曬傷時間，並不保證皮膚就不會變黑。但係數越高，越容易使臉部有油膩感，可能會不太舒爽。

第3招，則是從飲食著手。他表示，曬完太陽之後，若想透過調整飲食來防曬，也不是不可能，多吃可提升皮膚抗氧化功能的食物，例如含有大量維生素A、C、E的蔬果如菠菜、胡蘿蔔、柑橘和堅果類，以及含有β-胡蘿蔔素、花青素、茄紅素等植化素的食物，像是花椰菜、牛番茄、茄子等。

招名威總結，防曬方式很多，不仿內外兼顧，戴「對的」太陽眼鏡，適量塗抹「對的」防曬乳，再結合「對的」飲食，就能減少紫外線對皮膚的傷害。

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