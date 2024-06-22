健康網》吃涼麵太罪惡？ 營養師：「這樣」搭美味又健康

常見的涼麵是用黃油麵體，配料容易缺少蔬菜類，與豆魚蛋肉類；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕涼麵是炎熱夏天中，大家喜歡的美食之一。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文表示，常見的涼麵是用黃油麵體，醬料則是用麻醬或花生醬，與美乃滋混合而成，而配料容易缺少蔬菜類，與豆魚蛋肉類。有3個方法健康又美味的涼麵：選擇蕎麥或全麥麵條；醬料減半、替換；佐料搭配更多蔬菜。

選擇蕎麥或全麥麵條

營養師指出，市售有用蕎麥麵、全麥麵來製作的涼麵。蕎麥麵的膳食纖維含量比油麵高，有助於促進腸胃蠕動及消化；全麥麵的維生素B群與膳食纖維，也比黃麵多。

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醬料減半、替換

營養師表示，一般涼麵使用芝麻醬、花生醬，與美奶滋混合而成，這三種醬料都有較多的糖與油脂。可以嘗試將醬汁減半，或選擇以柴魚醬油為基底的日式和風醬，減少過多糖、油脂攝取外，同時也能增添風味。

佐料搭配

營養師提到，涼麵常搭配小黃瓜、紅蘿蔔等蔬菜，但份量通常偏少，所以可以另外燙個青菜，或洗一些萵苣、美生菜等，來增添蔬菜量。蛋白質的部分可以煮一些雞胸肉絲或蝦仁，或是加入蛋皮跟豆腐，這樣不僅符合餐盤飲食份量，又能增加飽足感。享受美食的同時，可以在食物上做些調整，就能吃得營養又美味。

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