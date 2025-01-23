土城醫院智慧醫療 正子斷層造影結合AI智能

新北市長侯友宜今天視察委託長庚經營的新北市立土城醫院，參觀智慧抽血櫃台；圖中解說者為檢驗醫學科主任林啟瑞。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕人工智慧（AI）在醫療應用範圍日漸廣泛，醫療與科技的結合，有助提升看診效率及就醫服務品質。新北市長侯友宜今天視察委託長庚經營的新北市立土城醫院，了解達文西手術技術及院方發展智慧醫療的成果，包括操作機械手臂、參觀智慧抽血櫃台、化療室及核子醫學科重設備。

專長達文西機械手臂微創手術的泌尿科主任劉忠一表示，土城醫院2020年開幕後，引進新型達文西機器手臂；2023年達文西微創手術中心揭幕，至今累計開立約500例，4成1用於治療惡性腫瘤，前5名依序為大腸直腸癌、攝護腺癌、腎細胞癌（腎臟癌）、乳癌及肝癌，傷口小、出血少，減少住院天數及資源浪費，應用範圍廣泛，目前有部分項目納入健保給付。

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檢驗醫學科主任林啟瑞說，檢驗櫃台設有全自動檢驗系統，除了顯示目前等候人數與時間，也會進行分類，包含一般檢驗、領取容器、抽血優先、高齡友善等，健保卡一插入，自行辨別是否為85歲以上高齡者，銜接提供高齡友善櫃台；根據尖峰、離峰分配抽血人力，檢體送進傳輸帶後，會先進行急件分流並優先檢測，簡化工作流程與醫療人員負擔，讓醫檢師能夠處理需要通知醫師的異常狀況，例如檢體有問題、檢體是否受到干擾並去除，力求精確報告。

核醫科主任曾敬仁指出，正子斷層造影（PET）目前在腫瘤方面的運用，包括腫瘤分期、輔助後續治療計畫判斷、追蹤治療效果。當患者要進行手術或放射治療，需由影像資訊協助，決定後續治療方式或範圍，例如淋巴癌、乳癌患者治療中期進行PET，藉以評估有無必要調整，或是治療後追蹤發現，腫瘤指數在升高，懷疑可能復發，也會透過正子造影確定及相關位置，以利擬定後續治療。健保已有給付頭頸癌、肺癌、食道癌、乳癌、淋巴癌、黑色素瘤（皮膚癌）、大腸癌等，另有如攝護腺癌等需自費項目。

曾敬仁提到，另外則是神經科學領域的應用，透過類澱粉蛋白正子造影，作為使用失智症治療藥物前的重要評估依據。民眾常聽到的阿茲海默症（失智症類型之一）過去被認為與類澱粉沉積有關，造成部分神經病變，現今已有針對清除類澱粉的藥物，先由PET確認是否腦部有類澱粉沉積、程度與範圍，再行決定是否適用。

PET也與AI智能結合，曾敬仁舉例，AI智能主要針對是在呼吸調控的部分，病人進行造影時，橫膈膜會因呼吸上下移動，故當病灶靠近橫膈膜時，訊號會受到干擾，往常必須額外架設紅外線定位機器去克服，院方使用的儀器設備融入AI智能軟體，可以提升病灶影像清晰度，執行更為精準的醫療診斷。

核醫科主任曾敬仁指出，正子斷層造影（PET）目前在腫瘤方面的運用，包括腫瘤分期、輔助後續治療計畫判斷、追蹤治療效果；圖左二為核醫科主任曾敬仁。（記者董冠怡攝）

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