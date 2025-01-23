男子放鞭炮炸到毀容失明！ 顏面骨折、眼球破裂

彰基外傷科主任醫師黃勉書提醒，年節期間施放鞭炮應格外注意安全，避免炸傷身體尤只是臉部和眼睛，他收治1名男子玩鞭炮玩到毀容失明，真的要很小心。 （彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一名男子在好奇心使然下玩放鞭炮，卻輕忽爆炸威力，臉部被鞭炮炸傷，右臉血肉模糊，送醫搶救，經檢查不僅有嚴重燒燙傷、顏面骨爆裂性骨折，還合併右眼球破裂失明，彰化基督教醫院急診團隊緊急救治，眼科、整形外科、神經外科醫師聯手治療，幸好性命保住，意識清楚，但後續復原之路漫長。

彰基外傷科主任醫師黃勉書表示，年節期間施放鞭炮應格外注意安全，該男子因誤觸爆炸，導致右眼球破裂，顏面部嚴重燒燙傷，並顏面骨開放性骨折，送醫來時醫護人員立即保護呼吸道，並安排手術摘除眼球、清創及縫合傷口。

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1名男子好奇玩放鞭炮，卻不慎炸傷自己，不僅有嚴重燒燙傷、顏面骨爆裂性骨折，還合併右眼球破裂，命救回但1眼失明，未來還是漫長的復建之路要熬，圖為示意圖非新聞事件主角。 （彰基提供）

黃勉書提醒，若不慎燒燙傷，應立即用冷水沖洗傷處15至30分鐘，並在水中慢慢脫去衣物，送醫前可泡冷水降溫，然後用乾淨毛巾覆蓋傷口，最後儘快就醫治療。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰提醒，鞭炮傷害可預防，許多人輕忽其危險性，甚至讓小孩自行施放，是非常危險的行為，依照消防署建議，施放鞭炮時應注意安全，選擇合格產品，遵循使用說明，並選擇適當地點施放，且兒童施放時應有大人陪同，施放過程中應避免將鞭炮朝向人、車、建築物或易燃物，勿串接或大量燃放，也不可將頭部靠近煙火出口，並確保現場環境整潔，避免隨意丟棄垃圾。

彰基急診團隊提醒大家，兒童施放時應有大人陪同，施放過程中應避免將鞭炮朝向人、車、建築物或易燃物，勿串接或大量燃放，也不可將頭部靠近煙火出口，以免發生無法挽回的憾事。 （彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，要過年了，大家歡慶團圓之時，要注意這樣隱藏的危機，春節9天連假將來，彰基也做好準備守護鄉親的健康，堅強的急重症團隊以及所有專科醫護都在崗位上守候，彰基體系醫院及水里急救站更是24小時全年無休，照護病患。

彰基總院長陳穆寬強調，彰基體系醫院及水里急救站更是24小時全年無休，照護病患，請民眾注意身體健康，過年期間玩鞭炮更要注意施放安全。 （彰基提供）

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