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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

境外移入登革熱 南市新增第7例

2025/07/15 17:56

清除積水容器落實容器「巡、倒、清、刷」，以免滋生病媒蚊。（台南市政府提供）

清除積水容器落實容器「巡、倒、清、刷」，以免滋生病媒蚊。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例境外移入登革熱病例，個案為東區德高里30多歲本國籍男性，於7月6至13日與友人前往馬爾地夫旅遊，入境時有發燒症況，後經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外第7例。

確診個案於7月6至13日與友人前往馬爾地夫旅遊，13日自桃園機場入境，當下有發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱通報，14日晚間經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，登革熱防治中心立即通知，動員衛生單位及區公所針對居住地做緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除，及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

經統計，截至今日，國內已累計通報97例登革熱境外移入確定病例，感染國家來源以印尼、越南及菲律賓為主。目前正值登革熱病媒蚊孳生高原期，且當前國際間登革熱疫情嚴峻，市長黃偉哲籲醫療機構提高警覺，應主動詢問落實T.O.C.C.。

市府呼籲民眾把握雨後1週黃金孳清期，做好清除積水。（台南市政府提供）

市府呼籲民眾把握雨後1週黃金孳清期，做好清除積水。（台南市政府提供）

若人就診時出現發燒並伴隨症狀，如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛，應即刻使用快篩試劑檢測並於24小時內完成通報。未依規定通報，醫師可被處以9萬至45萬元罰鍰，醫療機構是30萬元至200萬元的罰鍰。

登革熱防治中心主任尤天厚提醒，颱風過境皆有降雨可能，民眾要把握雨後一週黃金孳清期，做好清除積水、清除積水容器落實容器「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊而傳染登革熱。請國人出國旅遊、工作及返鄉探親時，於出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施。

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