健康網》「火雲邪神」張榮麟與父皆心梗猝死 醫：不排除遺傳基因

今年40歲的「火雲邪神」撞球好手張榮麟與父親皆心肌梗塞病逝，台北榮總遺傳優生科主任張家銘呼籲，其後代一等親需做風險篩檢。（資料照，記者林岳甫攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「火雲邪神」張榮麟14日在印尼驟逝，前男子職業撞球協會主委李雅仁透露，「火雲邪神」的父親也是心肌梗塞離世，父子倆相繼猝死令人不勝唏噓！醫界認為，家族遺傳基因可能是造成心梗的原因之一。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，在臨床上，如果直系親屬（父母、兄弟姊妹）有心肌梗塞病史，特別是在50歲以前發病或死亡，這種情況就非常懷疑有遺傳體質的因素。

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張家銘說，如果張父也是因心梗猝死，而張榮麟本人亦如此，這在醫學上會被視為家族性心血管風險很高的案例。

推測這個家族可能有：

● 脂質代謝異常（例如 LDL-C 長期過高）

● 血管老化速度異常（可能相關基因失衡）

● 凝血過度活躍（血栓形成機率偏高）

一等親應提早接受風險篩檢

張家銘建議，臨床上類似這樣的家族，建議一等親成員都該提早接受心血管風險篩檢。此外，現代基因檢測可針對 PCSK9、LDLR、APOB 等相關基因，評估是否罹患家族性高膽固醇症；檢測 LPA（脂蛋白小a）是否天生升高；或檢查9p21基因座，這是全球研究最多的心血管風險基因；以及凝血相關基因（如F2、F5、MTHFR）。這些都可更精準地去評估這個家族的遺傳風險型態。

因此，張家銘從臨床經驗與文獻來看，若父子皆因心梗猝死，遺傳體質的可能性非常高。

建議這類家族後代應該：

● 定期心臟檢查

● 提早做基因檢測 + 血脂、血壓、血糖管理

● 必要時預防性服藥（如 Statin 類降血脂藥物）

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