健康網》常染髮白髮長越快？ 食藥署「闢謠」

食藥署說明，當出現白頭髮時，表示毛囊根部的黑色素細胞老化，製造不出黑色素，頭髮呈現灰白色；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，除舊佈新！除了買新衣、大掃除外，許多人也會選擇在年前將一頭白髮染黑。不過，頻繁染髮下，卻發現白髮越長越快？對此，食藥署表示，其實這是錯覺，頭髮變白只是毛囊老化的自然現象，因毛囊根部的黑色素細胞老化，而製造不出黑色素，使頭髮呈現灰白色，因此很多人以為開始長白髮後，越是頻繁染髮，白髮就會長的越快、越多。

頭髮越染，白越快？食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文解答，這其實是錯覺！頭髮看起來是黑色的，主要是「黑色素細胞」（Melanocyte）製造黑色素，當白頭髮出現主要是因為毛囊根部的黑色素細胞老化，製造不出黑色素，使頭髮呈現灰白色，因此很多人以為開始長白髮後，越是頻繁染髮，白髮就會長的越快、越多。

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食藥署解釋，當一根白頭髮出現，表示至少有1個毛囊已經完全老化，其他的毛囊逐漸老化的過程中，白頭髮自然也會接連出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署進一步解析，當一根白頭髮出現，表示至少有1個毛囊已經完全老化，其他的毛囊逐漸老化的過程中，白頭髮也會接連出現，因此頭髮變白只是毛囊老化的自然現象。

食藥署強調，頭髮變白，是無法逆轉！目前想要讓白髮變黑髮，確定有效的只有染髮，別想用養髮化粧品讓頭髮黑回來。如看到「黑髮青春還原」、「反轉白髮變黑髮」等的宣稱，請不要購買，也可就近找衛生局或寫信至食藥署為民服務信箱檢舉。

食藥署表示，目前想要讓白髮變黑髮，確定有效的只有染髮，別想用養髮化粧品讓頭髮黑回來；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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