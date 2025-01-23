121地震台南楠西衛所受災 醫療服務不中斷

南市衛生局投入心理專業人員關懷災民，醫療及心理服務不中斷。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕本月21日凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震，造成台南市楠西、玉井等地區不少民房子受損，其中南市衛生局楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶，但衛生所醫療人員第一天即進入災區，醫療服務不中斷。

南市衛生局表示，0121地震，南市楠西區及玉井區出現災情，所幸26人輕傷就醫後，目前僅剩1人住院中。南市府也於第一時間在玉井區及楠西區設立收容所，衛生局當日即調度防疫物資應對災後需求，提供口罩及酒精等物資，以降低收容所內呼吸道疾病的傳播風險。

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衛生局表示，楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶。但所有醫療同仁仍於隔日上午於衛生所外提供民眾醫療服務，衛生所將於建築物整建期間，於2月3日開始，將門診服務移至鄰近的楠西區公所1樓調解委員會，門診時間及電話將維持不變，醫療服務不中斷。

另，地震後許多受災情緒低落，衛生局也於第一天即進入災區，提供災民心理關懷及輔導。截至1月22日止，衛生局及各區心理衛生中心共投入20名心理專業人員、關懷災民50人次。

衛生局說，因災民於剛受災時未必會求助精神科，因此，該局結合社區心理衛生中心心理師、心輔員、關懷訪視員及心衛社工等專業人員於地震後，每天進入災區，針對玉井區公所及楠西區老人文康中心收容所災民及受傷受災戶，以家戶式進行個別性服務，陪伴傾聽及提供紓壓服務，如按摩、深呼吸、紓壓花茶等服務，上列服務不分假日將服務至1月 28日除夕當日為止。

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