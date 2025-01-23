自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

121地震台南楠西衛所受災 醫療服務不中斷

2025/01/23 13:23

南市衛生局投入心理專業人員關懷災民，醫療及心理服務不中斷。（南市衛生局提供）

南市衛生局投入心理專業人員關懷災民，醫療及心理服務不中斷。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕本月21日凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震，造成台南市楠西、玉井等地區不少民房子受損，其中南市衛生局楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶，但衛生所醫療人員第一天即進入災區，醫療服務不中斷。

南市衛生局表示，0121地震，南市楠西區及玉井區出現災情，所幸26人輕傷就醫後，目前僅剩1人住院中。南市府也於第一時間在玉井區及楠西區設立收容所，衛生局當日即調度防疫物資應對災後需求，提供口罩及酒精等物資，以降低收容所內呼吸道疾病的傳播風險。

衛生局表示，楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶。但所有醫療同仁仍於隔日上午於衛生所外提供民眾醫療服務，衛生所將於建築物整建期間，於2月3日開始，將門診服務移至鄰近的楠西區公所1樓調解委員會，門診時間及電話將維持不變，醫療服務不中斷。

另，地震後許多受災情緒低落，衛生局也於第一天即進入災區，提供災民心理關懷及輔導。截至1月22日止，衛生局及各區心理衛生中心共投入20名心理專業人員、關懷災民50人次。

衛生局說，因災民於剛受災時未必會求助精神科，因此，該局結合社區心理衛生中心心理師、心輔員、關懷訪視員及心衛社工等專業人員於地震後，每天進入災區，針對玉井區公所及楠西區老人文康中心收容所災民及受傷受災戶，以家戶式進行個別性服務，陪伴傾聽及提供紓壓服務，如按摩、深呼吸、紓壓花茶等服務，上列服務不分假日將服務至1月 28日除夕當日為止。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中