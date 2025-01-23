限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
121地震台南楠西衛所受災 醫療服務不中斷
〔記者蔡文居／台南報導〕本月21日凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震，造成台南市楠西、玉井等地區不少民房子受損，其中南市衛生局楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶，但衛生所醫療人員第一天即進入災區，醫療服務不中斷。
南市衛生局表示，0121地震，南市楠西區及玉井區出現災情，所幸26人輕傷就醫後，目前僅剩1人住院中。南市府也於第一時間在玉井區及楠西區設立收容所，衛生局當日即調度防疫物資應對災後需求，提供口罩及酒精等物資，以降低收容所內呼吸道疾病的傳播風險。
請繼續往下閱讀...
衛生局表示，楠西衛生所建築物也於地震後龜裂，成為受災戶。但所有醫療同仁仍於隔日上午於衛生所外提供民眾醫療服務，衛生所將於建築物整建期間，於2月3日開始，將門診服務移至鄰近的楠西區公所1樓調解委員會，門診時間及電話將維持不變，醫療服務不中斷。
另，地震後許多受災情緒低落，衛生局也於第一天即進入災區，提供災民心理關懷及輔導。截至1月22日止，衛生局及各區心理衛生中心共投入20名心理專業人員、關懷災民50人次。
衛生局說，因災民於剛受災時未必會求助精神科，因此，該局結合社區心理衛生中心心理師、心輔員、關懷訪視員及心衛社工等專業人員於地震後，每天進入災區，針對玉井區公所及楠西區老人文康中心收容所災民及受傷受災戶，以家戶式進行個別性服務，陪伴傾聽及提供紓壓服務，如按摩、深呼吸、紓壓花茶等服務，上列服務不分假日將服務至1月 28日除夕當日為止。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應